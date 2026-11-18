Real Madrid, Türk futbolunun genç yıldızı Arda Güler'in geleceğine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. İspanyol devi, 2023 yılında kadrosuna kattığı milli futbolcunun sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattığını açıkladı.



Arda Güler, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Real Madrid formasını giymenin kendisi için büyük bir gurur ve sorumluluk olduğunu vurgulayaraki, hedeflerini açıkladı.

ARDA GÜLER 2032'YE KADAR REAL MADRID'DE

Real Madrid tarafından yapılan resmi açıklamada, "Bu anlaşma sayesinde Arda Güler, 30 Haziran 2032 tarihine kadar kulübümüzde kalacak." ifadelerine yer verildi.