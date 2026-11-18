Real Madrid'den Arda Güler için resmi açıklama! Milli yıldızın yeni sözleşmesi duyuruldu: 2032'ye kadar imza
İspanyol devi Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesinin 30 Haziran 2032'ye kadar uzatıldığını resmen açıkladı. 2023 yılında Fenerbahçe'den transfer edilen ve eflatun-beyazlı formayla 126 maça çıkan 21 yaşındaki yıldız, bu süreçte 5 kupa kazandı. Real Madrid'in resmi açıklamasıyla birlikte Arda Güler'in İspanyol devindeki geleceği netlik kazandı.
Real Madrid, Türk futbolunun genç yıldızı Arda Güler'in geleceğine ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. İspanyol devi, 2023 yılında kadrosuna kattığı milli futbolcunun sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Arda Güler, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Real Madrid formasını giymenin kendisi için büyük bir gurur ve sorumluluk olduğunu vurgulayaraki, hedeflerini açıkladı.
ARDA GÜLER 2032'YE KADAR REAL MADRID'DE
Real Madrid tarafından yapılan resmi açıklamada, "Bu anlaşma sayesinde Arda Güler, 30 Haziran 2032 tarihine kadar kulübümüzde kalacak." ifadelerine yer verildi.
126 MAÇTA 5 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
Temmuz 2023'te henüz 18 yaşındayken Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibinin formasını giydiği dört sezonda 126 karşılaşmaya çıktı.
Milli yıldız, bu süreçte 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupa, 1 La Liga ve 1 İspanya Süper Kupası olmak üzere toplam 5 şampiyonluk yaşadı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
A Milli Futbol Takımı'nda bugüne kadar 38 karşılaşmada görev alan Arda Güler, bireysel performansıyla da önemli bir ödül kazandı.
Genç futbolcu, geçtiğimiz eylül ayında 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla "Yılın Çıkış Yapan Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.
ARDA GÜLER'DEN 2032 MESAJI
Real Madrid ile sözleşmesini 30 Haziran 2032'ye kadar uzatan milli yıldız Arda Güler, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İspanyol devinin formasını giymekten duyduğu gururu dile getiren genç futbolcu, kulüp başkanı Florentino Pérez'e, ailesine, takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
"Yazdığınız tarih, yazılacak tarih. Real Madrid formasını ilk giydiğimde, muazzam bir tarihin parçası olduğumu biliyordum. Bugün aynı gururu ve mutluluğu hissediyorum, ama daha da büyük bir sorumlulukla.
Dünyanın en büyük kulübünde, futbol tarihine adlarını yazdırmış efsanelerin izinden gitmek benim için büyük bir onur. Hayalim, bu formayı uzun yıllar giymek, birlikte yeni şampiyonluklar kazanmak ve bir gün bu eşsiz tarihe kendi izimi bırakmak.
İlk günden beri her zaman yanımda olan herkese teşekkür etmek istiyorum: özellikle başkanımız Florentino Pérez'e, aileme, takım arkadaşlarıma ve birlikte çalıştığım tüm personele ve antrenörlere.
Ve en içten teşekkürlerim, bize her zaman sonsuz destek veren dünyanın dört bir yanındaki Real Madrid taraftarlarına gidiyor. Birlikte daha nice güzel günler geçirmeye! Bu kulübün bir parçası olmaktan hala çok mutluyum. 2032."