2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri play-off turunda mücadele eden Ümit Milli Futbol Takımı, rövanş maçında Çekya'ya konuk oldu. Hradec Kralove kentindeki Finep Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. İlk mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan milliler, toplam skorda 2-1 geride kalarak finallere katılma hakkını elde edemedi.

EMİRHAN İLKHAN'IN GOLÜ YETMEDİ

Karşılaşmanın 35. dakikasında Vit Skrkon'un golüyle Çekya 1-0 öne geçti. İlk yarıyı geride tamamlayan ay-yıldızlılar, ikinci devrede beraberlik için mücadele etti.

Dakikalar 81'i gösterdiğinde Emirhan İlkhan, serbest vuruştan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi. Kalan bölümde turu uzatmalara taşıyacak ikinci golü bulamayan Türkiye, sahadan beraberlikle ayrıldı.