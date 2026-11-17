Ümit Milli Takım Çekya duvarına takıldı! Avrupa Şampiyonası hayalleri suya düştü
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri play-off turu rövanşında Çekya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kaybeden ay-yıldızlılar, toplamda 2-1'lik skorla Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını yitirdi.
2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri play-off turunda mücadele eden Ümit Milli Futbol Takımı, rövanş maçında Çekya'ya konuk oldu. Hradec Kralove kentindeki Finep Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. İlk mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan milliler, toplam skorda 2-1 geride kalarak finallere katılma hakkını elde edemedi.
EMİRHAN İLKHAN'IN GOLÜ YETMEDİ
Karşılaşmanın 35. dakikasında Vit Skrkon'un golüyle Çekya 1-0 öne geçti. İlk yarıyı geride tamamlayan ay-yıldızlılar, ikinci devrede beraberlik için mücadele etti.
Dakikalar 81'i gösterdiğinde Emirhan İlkhan, serbest vuruştan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi. Kalan bölümde turu uzatmalara taşıyacak ikinci golü bulamayan Türkiye, sahadan beraberlikle ayrıldı.
AVRUPA ŞAMPİYONASI BİLETİ ÇEKYA'NIN
İki takım arasında 13 Kasım'da Rize'deki Çaykur Didi Stadı'nda oynanan ilk karşılaşmayı Çekya, Pavel Kacor'un 48. dakikada attığı golle 1-0 kazanmıştı.
Rövanşta da skor avantajını koruyan Çekya, toplamda 2-1 üstünlük sağlayarak 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.
Egemen Korkmaz yönetimindeki Ümit Milli Takım ise play-off turunda elenerek Avrupa Şampiyonası hedefinden uzak kaldı.
FİNALLER ARNAVUTLUK VE SIRBİSTAN'DA
2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası, 16 Haziran-3 Temmuz 2027 tarihleri arasında Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Ay-yıldızlılar, play-off turunda Çekya engelini aşamayarak organizasyonun dışında kaldı.