Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda Melissa Vargas 'ın geleceğiyle ilgili karar açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp, son dönemde VakıfBank 'a transfer olacağı iddialarıyla gündeme gelen milli oyuncuyla 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu. Vargas, 2030 yılına kadar Fenerbahçe formasını giymeye devam edecek.

VakıfBank'ın milli oyuncuya yüksek bir teklif sunduğu iddia edilirken sarı-lacivertli ekipten ayrılabileceği konuşuluyordu. Vargas'ın ise önceliğinin Fenerbahçe'de kalmak olduğu belirtilmişti.

Melissa Vargas'ın geleceği, son dönemde Türk voleybolunun önemli transfer gündemlerinden biri hâline gelmişti.

Sarı-lacivertliler, yıldız voleybolcunun sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını ve 2030'a kadar takımda kalacağını duyurdu.

Törene, kulübün voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Aydın Acun da katıldı.

Fenerbahçe'nin açıklamasına göre Melissa Vargas için Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde imza töreni düzenlendi.

Melissa Vargas Fenerbahçe Medicana ile 7 kupa kazandı. (Fotoğraf: AA)

FENERBAHÇE İLE 7 KUPA KAZANDI

Melissa Vargas, Fenerbahçe Medicana formasıyla iki Sultanlar Ligi, iki Türkiye Kupası ve üç Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

2022-2023 sezonunda Sultanlar Ligi'nde zirveye çıkan kadronun önemli parçalarından biri olan milli oyuncu, aynı sezon Şampiyonlar Kupası'nı da kazandı.

2023-2024 sezonunda ise Sultanlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonlukları yaşayan Fenerbahçe'de görev alan Vargas, 2024 Şampiyonlar Kupası zaferine de katkı sağladı.

MİLLİ TAKIMLA AVRUPA VE MİLLETLER LİGİ ŞAMPİYONLUĞU

2021 yılında Türk vatandaşlığına geçen Melissa Vargas, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın uluslararası başarılarında da önemli rol üstlendi.

Filenin Sultanları ile 2023 FIVB Milletler Ligi ve 2023 CEV Avrupa Şampiyonası şampiyonlukları yaşayan yıldız pasör çaprazı, Avrupa Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Fenerbahçe Medicana, üç kulvarda şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ederken Melissa Vargas'ı da uzun vadeli kadro planlamasında tuttu.