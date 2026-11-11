Lewis Hamilton'dan Gazze için çağrı: Bunun hiçbir bahanesi olamaz!
Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaretinin ardından İsrail'e tepki gösterdi. Yardım tırlarının saatlerce bekletildiğini belirten Ferrari pilotu, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması çağrısında bulundu.
Formula 1 takımlarından Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından gördüklerini paylaşan 7 kez dünya şampiyonu pilot, İsrail'in insani yardımların geçişine izin vermesi gerektiğini vurguladı.
10 Kasım'da Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafını ziyaret eden Hamilton, Mısır Kızılayının El Ariş kentindeki lojistik merkezinde de incelemelerde bulundu. İngiliz pilot, Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan yardım malzemeleri ve sevkiyat süreci hakkında bilgi aldı.
"AÇIK HAVA HAPİSHANESİNİ ANDIRAN BİR YER"
Instagram hesabından yaptığı paylaşımda insanların özgürlüklerinden, güvenliklerinden ve onurlarından mahrum bırakılmasını büyük bir adaletsizlik olarak nitelendiren Hamilton, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini soykırım olarak tanımladı.
Hamilton, Refah Sınır Kapısı'nda yaşadıklarını anlatarak şu ifadeleri kullandı:
"İsrail'in Gazze'de son üç yıldır sürdürdüğü soykırım dehşet verici. Hiçbir insan, hayatı daha değersizmiş gibi muamele görmemelidir. İnsanları içeride tutmak için inşa edilmiş kilometrelerce uzanan duvarlar gördüm. Açık hava hapishanesini andıran bu yerin dışında dururken aklımdaki tek düşünce içeri girip yardım etmekti."
"İLK ŞOFÖR 12 SAATTEN UZUN SÜREDİR BEKLİYORDU"
Gazze'ye ulaştırılmayı bekleyen yardım tırlarına da değinen İngiliz pilot, sınırdaki gecikmelere dikkat çekti.
Hamilton, "Refah Sınır Kapısı'nda giriş yapmayı bekleyen gıda yüklü kamyonlar gördüm ancak bu araçların içeri girmesine çoğu zaman izin verilmiyor ya da ciddi gecikmeler yaşatılıyor. Konuştuğum, sıradaki ilk şoför, 12 saatten uzun süredir bekliyordu." dedi.
"İSRAİL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELİ"
Mısır Kızılayının lojistik merkezinde yürütülen çalışmalara da tanıklık ettiğini belirten Hamilton, bazı yardım malzemelerinin geri çevrildiğini söyledi.
İngiliz pilot, "Akılalmaz gerekçelerle geri çevrilen malzemeleri de gördüm. Uyku tulumları, ilk yardım çantaları, tıbbi ekipmanlar, tekerlekli sandalyeler, hatta çocuklar için futbol topları... İsrail, ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli ve yardım kamyonlarının girişine izin vermelidir. Bunun hiçbir bahanesi olamaz." ifadelerini kullandı.
"YAŞANAN ACILARA ALIŞMAMIZI İSTEMİYORUM"
Dünyaya duyarlılık çağrısında bulunan Hamilton, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Pek çok insanın aynı çaresizliği hissettiğini, sadece izlemekle kalmayıp bir şeyler yapma ihtiyacı duyduğunu biliyorum. Yaşanan acılara alışmamızı istemiyorum. Başka yöne bakmamızı, görmezden gelmemizi istemiyorum."
Hamilton, daha önce de Filistin'e ilişkin barış çağrılarında bulunmuştu. İngiliz pilot, ekim ayında yaptığı açıklamada Filistin'in yanı sıra Kongo, Sudan ve Suriye'de barışın sağlanması gerektiğini dile getirmişti.