Lewis Hamilton, Gazze'deki insanların özgürlüklerinden, güvenliklerinden ve onurlarından mahrum bırakılmasını büyük bir adaletsizlik olarak nitelendirdi. İngiliz pilot, yaşanan insani krize dikkat çekti. (Fotoğraf: İHA)

"İSRAİL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELİ"

Mısır Kızılayının lojistik merkezinde yürütülen çalışmalara da tanıklık ettiğini belirten Hamilton, bazı yardım malzemelerinin geri çevrildiğini söyledi.

İngiliz pilot, "Akılalmaz gerekçelerle geri çevrilen malzemeleri de gördüm. Uyku tulumları, ilk yardım çantaları, tıbbi ekipmanlar, tekerlekli sandalyeler, hatta çocuklar için futbol topları... İsrail, ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli ve yardım kamyonlarının girişine izin vermelidir. Bunun hiçbir bahanesi olamaz." ifadelerini kullandı.