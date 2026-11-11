Fenerbahçe Medicana'dan karar setinde veda! Halkbank yarı finalde
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Halkbank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Başkent temsilcisi, 2-1 geriye düştüğü karşılaşmada son iki seti kazanarak tur atladı. 156 dakika süren mücadelenin karar setinde yaşanan gerginliğin ardından Halit Kurtuluş ve Bedirhan Bülbül'e sarı-kırmızı kart gösterildi. Fenerbahçe Medicana ise kupaya çeyrek finalde veda etti.
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final heyecanı, Halkbank ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanan karşılaşmayla devam etti.
Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede iki takım da yarı final bileti için kıyasıya mücadele etti.
Beş sete uzanan karşılaşmada 2-1 geriye düşen Halkbank, geri dönüşe imza atarak Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.
HALKBANK ÖNE GEÇTİ, FENERBAHÇE GERİ DÖNDÜ
Karşılaşmanın ilk setinde iki takım arasında büyük çekişme yaşandı.
Halkbank, 24-24'e gelen setin son iki sayısını kazanarak 26-24'lük skorla 1-0 öne geçti.
İkinci sette Fenerbahçe Medicana rakibine üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, seti 25-23 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.
Üçüncü sette de heyecan sürdü. Kritik sayılarda etkili olan Fenerbahçe Medicana, 28-26'lık sonuçla seti kazanarak mücadelede 2-1 üstünlüğü yakaladı.
HALKBANK SON İKİ SETTE TURU ALDI
Üçüncü setin ardından yarı finale yükselmek için üst üste iki set kazanması gereken Halkbank, dördüncü sette karşılık verdi.
Başkent ekibi, bu bölümü 25-23 önde tamamlayarak karşılaşmada durumu 2-2'ye getirdi.
Yarı finalistin belirleneceği beşinci sete Halkbank damga vurdu.
Karar setini 15-9 kazanan Ankara temsilcisi, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak AXA Sigorta Kupa Voley'de son dört takım arasına girdi.
KARAR SETİNDE GERGİNLİK! İKİ OYUNCUYA KART
Mücadelenin son bölümünde iki takımın oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.
Karar setinin sonlarına doğru yaşanan tartışmanın ardından maçın hakemi, Halkbank forması giyen Halit Kurtuluş ile Fenerbahçe Medicana oyuncusu Bedirhan Bülbül'e sarı-kırmızı kart gösterdi.
Karşılaşmanın son bölümüne damga vuran olayın ardından mücadele tamamlandı.
Halkbank, Fenerbahçe Medicana karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle yarı finale yükselen taraf oldu.
FENERBAHÇE MEDICANA KUPAYA VEDA ETTİ
Fenerbahçe Medicana, ikinci ve üçüncü setleri kazanarak mücadelede 2-1 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.
Dördüncü seti 25-23 kaybeden sarı-lacivertliler, karar setinde de rakibinin 15-9'luk üstünlüğüne engel olamadı.
Bu sonuçla Taner Atik yönetimindeki Fenerbahçe Medicana'nın AXA Sigorta Kupa Voley serüveni çeyrek finalde sona erdi.
Radostin Stoytchev'in çalıştırdığı Halkbank ise kupada yarı finale çıkmayı başardı.
Organizasyon: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley
Tur: Çeyrek final
Salon: TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu, Ankara
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Eser Türkoğlu
Halkbank: Matey Kaziyski, Halit Kurtuluş, Darlan Ferreira, Denislav Slavchev Bardarov, Ahmet Samet Baltacı, Murat Yenipazar, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Ömercan Burak Karahan, Sam Deroo, Ertuğrul Gazi Metin, Berat Batın Mergen, Alejandro Rodriguez Fuentes, Yiğit Hamza Aslan.
Başantrenör: Radostin Stoytchev
Fenerbahçe Medicana: Matthew Anderson, Bedirhan Bülbül, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Chinenyeze Barthelemy, Fernando Gil Kreling Cachopa, Beytullah Hatipoğlu (L), Recep Çınar Yağlı (L), Mert Mati, Burutay Subaşı, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Cuci, Muhammed Kaya, Emir Aslan Güner, Caner Dengin.
Başantrenör: Taner Atik
Setler: 26-24, 23-25, 26-28, 25-23, 15-9
Süre: 156 dakika
Sonuç: Halkbank 3-2 Fenerbahçe Medicana