Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek final heyecanı, Halkbank ile Fenerbahçe Medicana arasında oynanan karşılaşmayla devam etti.

Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede iki takım da yarı final bileti için kıyasıya mücadele etti.

Beş sete uzanan karşılaşmada 2-1 geriye düşen Halkbank, geri dönüşe imza atarak Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

HALKBANK ÖNE GEÇTİ, FENERBAHÇE GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmanın ilk setinde iki takım arasında büyük çekişme yaşandı.

Halkbank, 24-24'e gelen setin son iki sayısını kazanarak 26-24'lük skorla 1-0 öne geçti.

İkinci sette Fenerbahçe Medicana rakibine üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, seti 25-23 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette de heyecan sürdü. Kritik sayılarda etkili olan Fenerbahçe Medicana, 28-26'lık sonuçla seti kazanarak mücadelede 2-1 üstünlüğü yakaladı.