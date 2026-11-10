Vincenzo Montella’nın adı Sassuolo ile anılıyor: A Milli Takım’dan sonra İtalya’ya dönüş iddiası
A Milli Takım’daki görevi sona eren Vincenzo Montella’nın, Alberto Aquilani ile yollarını ayıran Sassuolo’nun aday listesinde olduğu öne sürüldü. Kararın kısa sürede verilmesi bekleniyor.
A Millî Futbol Takımımızdaki görevi sona eren Vincenzo Montella'nın adı İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo ile anıldı. Alberto Aquilani ile yollarını ayıran İtalyan kulübünün, yeni teknik direktör adayları arasına Montella'yı da aldığı belirtildi. Ancak son gelişmelerde Roberto D'Aversa'nın göreve daha yakın olduğu ifade edildi.
A Millî Futbol Takımımızdaki görevinden 9 Ekim 2026'da ayrılan Vincenzo Montella için İtalya'dan dikkat çeken haberler geldi.
Serie A'da kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör değişikliğine giden Sassuolo'nun, 52 yaşındaki çalıştırıcıyı adaylar arasına aldığı ifade edildi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Montella, Sassuolo'nun yeni teknik direktör arayışında değerlendirilen isimlerden biri oldu.
SASSUOLO'DA AQUILANI İLE YOLLAR AYRILDI
İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, teknik direktör Alberto Aquilani'nin görevine son verdi.
Kulüp, 9 Kasım Pazartesi günü yaptığı resmî açıklamayla Aquilani ve teknik ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu.
Kararda Sassuolo'nun üst üste aldığı beş mağlubiyetin etkili olduğu belirtildi.
Son olarak Roma deplasmanında 3-0 kaybeden İtalyan ekibi, 11 hafta sonunda 8 puanla 17. sırada yer aldı.
Sassuolo'nun ligde oynadığı 11 karşılaşmada kalesinde 29 gol görmesi de teknik direktör değişikliği kararının arkasındaki önemli etkenlerden biri oldu.
VINCENZO MONTELLA YENİDEN SERIE A GÜNDEMİNDE
Aquilani'nin ayrılığının ardından Sassuolo yönetimi yeni teknik direktör arayışına başladı.
İtalyan basınından La Repubblica ve Corriere dello Sport'un haberlerinde, Vincenzo Montella'nın kulübün değerlendirdiği başlıca isimlerden biri olduğu belirtildi.
Türkiye A Millî Takımı'ndan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüpte görev almayan deneyimli teknik adamın, Serie A'ya dönüş ihtimali gündeme geldi.
Montella'nın İtalyan futbolunu yakından tanıması ve daha önce Roma, Fiorentina, Milan ile Sampdoria gibi kulüplerde görev yapması, adaylığıyla ilgili değerlendirmelerde öne çıktı.
ROMA-SASSUOLO MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ
Vincenzo Montella'nın Sassuolo ile anılmasına neden olan gelişmelerden biri de Roma karşılaşmasındaki tribün görüntüsü oldu.
İtalyan basınına göre Montella, 7 Kasım'da Roma ile Sassuolo arasında oynanan ve ev sahibi ekibin 3-0 kazandığı mücadeleyi Olimpiyat Stadı'ndan takip etti.
Aynı karşılaşmada Roberto D'Aversa'nın da tribünde bulunduğu belirtildi.
Maçın ardından Sassuolo yönetimi, Alberto Aquilani'nin geleceğini değerlendirerek görev değişikliğine gitti.
Montella'nın tribünde bulunması teknik direktör adaylığına ilişkin haberlerde dikkat çekerken ziyaretinin kulüple anlaşma sağlandığı anlamına gelmediği de ortaya çıktı.
ROBERTO D'AVERSA BİR ADIM ÖNDE
Sassuolo'daki teknik direktör arayışında Montella'nın yanı sıra Roberto D'Aversa da gündeme geldi.
Sky Sport Italia, iki teknik adamla ilgili seçeneklerin değerlendirildiğini ve ilk temasların başladığını yazdı.
Ancak 9 Kasım akşamında yayımlanan haberlerde D'Aversa'nın diğer adayların önüne geçtiği belirtildi.
Tuttomercatoweb'e göre Sassuolo, D'Aversa ile sözlü anlaşma sağladı ve İtalyan teknik adamın 10 Kasım'da sözleşme imzalaması planlandı.
Böylece Montella'nın Serie A'ya dönüş ihtimali gündemde yer alsa da Sassuolo'nun tercihini D'Aversa'dan yana kullanmaya daha yakın olduğu ifade edildi.
TÜRKİYE'DEKİ GÖREVİ 9 EKİM'DE SONA ERMİŞTİ
Vincenzo Montella, Eylül 2023'te A Millî Futbol Takımımızın teknik direktörlüğüne getirildi.
Ay-yıldızlı ekiple EURO 2024'te çeyrek finale yükselen İtalyan çalıştırıcı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da görev yaptı.
Ancak Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk dört karşılaşmasını kaybetmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, 9 Ekim 2026'da Montella ile yola devam etmeme kararı aldı.
Montella, A Millî Takım'ın başında çıktığı 40 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı.
Deneyimli teknik adamın ayrılığının ardından Türkiye'nin başına Sergen Yalçın getirildi.