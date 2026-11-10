A Millî Futbol Takımımızdaki görevi sona eren Vincenzo Montella'nın adı İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo ile anıldı. Alberto Aquilani ile yollarını ayıran İtalyan kulübünün, yeni teknik direktör adayları arasına Montella'yı da aldığı belirtildi. Ancak son gelişmelerde Roberto D'Aversa'nın göreve daha yakın olduğu ifade edildi.

A Millî Futbol Takımımızdaki görevinden 9 Ekim 2026'da ayrılan Vincenzo Montella için İtalya'dan dikkat çeken haberler geldi.

Serie A'da kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör değişikliğine giden Sassuolo'nun, 52 yaşındaki çalıştırıcıyı adaylar arasına aldığı ifade edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Montella, Sassuolo'nun yeni teknik direktör arayışında değerlendirilen isimlerden biri oldu.