Takım arkadaşı açıkladı: Ne Mbappe ne Bellingham! Tek gerçek Arda Güler
Real Madrid'in İspanyol futbolcusu Marc Cucurella, takım arkadaşları arasında kendisini en çok etkileyen ismin Arda Güler olduğunu açıkladı. Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Thibaut Courtois gibi yıldızların arasından millî futbolcumuzu seçen Cucurella, Arda'nın sahada olduğu karşılaşmalarda Real Madrid'in daha iyi oynadığını söyledi. İspanyol yıldızın sözleri, 21 yaşındaki futbolcunun takımındaki etkisini bir kez daha gündeme taşıdı.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, takım arkadaşı Marc Cucurella'dan övgü dolu sözler aldı.
İspanya Millî Takımı kampında COPE radyosunun El Partidazo programına konuşan Cucurella, Real Madrid'in performansından takım arkadaşlarına, Jose Mourinho'nun teknik direktörlük anlayışından Avrupa'nın en iyi takımı tartışmasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
İspanyol futbolcunun değerlendirmelerinde en dikkat çeken isim ise Arda Güler oldu.
MBAPPE VE BELLINGHAM YERİNE ARDA GÜLER'İ SEÇTİ
Marc Cucurella'ya Real Madrid kadrosundaki en iyi futbolcunun kim olduğu soruldu.
İspanyol yıldız, Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Thibaut Courtois gibi önemli isimlerin de tercih edilebileceğini belirtti ancak kendi seçimini Arda Güler'den yana kullandı.
Cucurella, millî futbolcumuzun takımın oyununa yaptığı katkının yeterince konuşulmadığını düşündüğünü ifade etti.
Arda'yı çok sevdiğini belirten İspanyol futbolcu, genç oyuncunun kalitesinden ve saha içindeki etkisinden övgüyle söz etti.
ARDA SAHADAYKEN REAL MADRID DAHA İYİ OYNUYOR
Cucurella, Arda Güler'in Real Madrid'in hücum organizasyonlarına önemli katkı sağladığını belirtti.
Millî futbolcumuzun özellikle pas bağlantılarındaki etkisini vurgulayan İspanyol oyuncu, "O sahadayken takım daha iyi oynuyor." dedi.
Arda'nın oyuna dahil olmasıyla takımın pas organizasyonlarının daha uyumlu hale geldiğini ifade eden Cucurella, genç yıldızın kendisini en çok şaşırtan futbolcu olduğunu söyledi.
İspanyol futbolcunun değerlendirmeleri, Arda Güler'in yalnızca gol ve asistleriyle değil, takımın oyun düzenine yaptığı katkıyla da öne çıktığını gösterdi.
AVRUPA'NIN EN İYİ TAKIMI REAL MADRID
Marc Cucurella, röportajında Real Madrid'in Avrupa futbolundaki konumunu da değerlendirdi.
İspanyol oyuncu, takımının son dönemde elde ettiği sonuçlara dikkat çekerek Real Madrid'i şu anda Avrupa'nın en iyi takımı olarak gördüğünü söyledi.
Paris Saint-Germain ile Real Madrid arasında karşılaştırma yapması istendiğinde ise Fransız ekibinin maçlarını çok sık izlemediğini belirten Cucurella, mevcut form durumuna göre kendi takımını tercih etti.
Cucurella, Real Madrid'in son dönemde ciddi ve istikrarlı bir görüntü sergilediğini ifade etti.
JOSE MOURINHO İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında da konuşan Marc Cucurella, Portekizli çalıştırıcının futbolcularıyla kurduğu iletişime dikkat çekti.
Mourinho'nun kamuoyundaki sert görüntüsünün aksine oyuncularıyla oldukça yakın ilişkiler kurduğunu anlatan İspanyol futbolcu, deneyimli teknik adamın sohbet etmeyi ve şakalaşmayı sevdiğini söyledi.
Cucurella, Mourinho'nun takımın lideri olduğunu ve futbolcuların teknik direktörün kararlarına uyması gerektiğini belirtti.
MİLLÎ TAKIMDA FORMA GİYMEK HEYECAN VERİYOR
Marc Cucurella, röportajının son bölümünde İspanya Millî Takımı'na ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
Yoğun maç takvimine rağmen millî takım kadrosunda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten deneyimli futbolcu, ülkesini temsil etmenin kendisi için önemli olduğunu söyledi.