İspanyol futbolcunun değerlendirmelerinde en dikkat çeken isim ise Arda Güler oldu.

İspanya Millî Takımı kampında COPE radyosunun El Partidazo programına konuşan Cucurella, Real Madrid'in performansından takım arkadaşlarına, Jose Mourinho'nun teknik direktörlük anlayışından Avrupa'nın en iyi takımı tartışmasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Arda'yı çok sevdiğini belirten İspanyol futbolcu, genç oyuncunun kalitesinden ve saha içindeki etkisinden övgüyle söz etti.

Cucurella, millî futbolcumuzun takımın oyununa yaptığı katkının yeterince konuşulmadığını düşündüğünü ifade etti.

İspanyol yıldız, Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Thibaut Courtois gibi önemli isimlerin de tercih edilebileceğini belirtti ancak kendi seçimini Arda Güler'den yana kullandı.

Marc Cucurella'ya Real Madrid kadrosundaki en iyi futbolcunun kim olduğu soruldu.

Marc Cucurella, Real Madrid’in en iyi oyuncusu olarak Arda Güler’i seçti. (Fotoğraf: AA) MBAPPE VE BELLINGHAM YERİNE ARDA GÜLER'İ SEÇTİ

Arda Güler performansıyla bu sezon herkesi etkilemeyi başardı. (Fotoğraf: AA)

ARDA SAHADAYKEN REAL MADRID DAHA İYİ OYNUYOR

Cucurella, Arda Güler'in Real Madrid'in hücum organizasyonlarına önemli katkı sağladığını belirtti.

Millî futbolcumuzun özellikle pas bağlantılarındaki etkisini vurgulayan İspanyol oyuncu, "O sahadayken takım daha iyi oynuyor." dedi.

Arda'nın oyuna dahil olmasıyla takımın pas organizasyonlarının daha uyumlu hale geldiğini ifade eden Cucurella, genç yıldızın kendisini en çok şaşırtan futbolcu olduğunu söyledi.

İspanyol futbolcunun değerlendirmeleri, Arda Güler'in yalnızca gol ve asistleriyle değil, takımın oyun düzenine yaptığı katkıyla da öne çıktığını gösterdi.