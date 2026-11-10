İspanya'da Arda Güler'in hakemle konuşması gündemde! Penaltı pozisyonundaki sözleri dikkat çekti
Real Madrid'in Valencia'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Arda Güler, bu kez hakemle yaşadığı diyalogla gündeme geldi. LaLiga'da hakem kamerasına yansıdığı aktarılan görüntülerde milli futbolcunun, kendisine yönelik müdahalenin penaltı olmadığını söylediği belirtildi. Arda'nın "Az kalsın bana vuruyordu ama penaltı değildi" ifadeleri, genç yıldızın sahadaki fair-play anlayışını öne çıkardı.
İspanya LaLiga'nın 12. haftasında Real Madrid, 7 Kasım 2026'da Valencia'ya konuk oldu.
Mestalla Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 3-0 kazanırken milli futbolcu Arda Güler, ortaya koyduğu performansla galibiyette önemli rol oynadı.
Real Madrid, Federico Valverde'nin 28. dakikada attığı golle öne geçti. Arda Güler, 36. dakikada farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.
Karşılaşmanın 75. dakikasında ise Arda'nın asistinde Kylian Mbappe ağları havalandırarak maçın skorunu belirledi.
HAKEM KAMERASINDAKİ DİYALOG ORTAYA ÇIKTI
Real Madrid'in galibiyetinin ardından Arda Güler'in maç sırasında hakemle yaptığı konuşmaya ilişkin görüntüler gündeme geldi.
LaLiga'da hakemlerin kullandığı kameralar sayesinde karşılaşmalarda futbolcular ile hakemler arasında yaşanan bazı diyaloglar da kaydediliyor.
Valencia karşılaşmasına ait olduğu belirtilen görüntülerde Arda Güler'in, ceza sahasında yaşanan bir pozisyonun penaltı olmadığını maçın hakemine ifade ettiği aktarıldı.Arda Güler'den fair-play örneği
ARDA GÜLER'DEN FAIR-PLAY ÖRNEĞİ: "PENALTI DEĞİLDİ"
Aktarılan görüntülere göre milli futbolcu, kendisine yönelik müdahaleyle ilgili hakeme şu sözleri söyledi:
"Penaltı değildi. Az kalsın bana vuruyordu ama penaltı değildi."
Arda Güler'in kendi lehine penaltı kararı verilmesini gerektirmediğini düşündüğü pozisyonla ilgili yaptığı bu değerlendirme, fair-play örneği olarak gündeme taşındı.
1 GOL VE 1 ASİSTLE REAL MADRID'İN GALİBİYETİNDE ROL OYNADI
Arda Güler, Valencia karşılaşmasında yalnızca hakemle yaşadığı diyalogla değil, hücumdaki etkili performansıyla da öne çıktı.
Milli futbolcu, ilk yarıda attığı golün ardından ikinci yarıda Kylian Mbappe'ye yaptığı asistle skora doğrudan iki kez katkıda bulundu.
Real Madrid, Arda Güler'in de önemli pay sahibi olduğu karşılaşmayı 3-0 kazanarak deplasmandan üç puanla ayrıldı.
İspanyol ekibinin galibiyetinde gol ve asist performansıyla öne çıkan milli yıldızın hakemle konuşmasına ilişkin görüntüler de maçın ardından gündeme gelen ayrıntılar arasında yer aldı.