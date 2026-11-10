İspanya LaLiga'nın 12. haftasında Real Madrid , 7 Kasım 2026'da Valencia 'ya konuk oldu.

Valencia karşılaşmasına ait olduğu belirtilen görüntülerde Arda Güler'in, ceza sahasında yaşanan bir pozisyonun penaltı olmadığını maçın hakemine ifade ettiği aktarıldı.

LaLiga'da hakemlerin kullandığı kameralar sayesinde karşılaşmalarda futbolcular ile hakemler arasında yaşanan bazı diyaloglar da kaydediliyor.

Arda Güler, Valencia deplasmanında attığı gol ve yaptığı asistle galibiyete damga vurdu. (Foto: AFP)

Milli yıldızın hakemle yaptığı konuşma, maçın ardından büyük ilgi gördü. (Foto: AFP)

ARDA GÜLER'DEN FAIR-PLAY ÖRNEĞİ: "PENALTI DEĞİLDİ"

Aktarılan görüntülere göre milli futbolcu, kendisine yönelik müdahaleyle ilgili hakeme şu sözleri söyledi:

"Penaltı değildi. Az kalsın bana vuruyordu ama penaltı değildi."

Arda Güler'in kendi lehine penaltı kararı verilmesini gerektirmediğini düşündüğü pozisyonla ilgili yaptığı bu değerlendirme, fair-play örneği olarak gündeme taşındı.