Erkeklerde ve kadınlarda dünyanın en iyi 11 futbolcusu açıklandı!

75 ÜLKEDEN 26 BİN 317 FUTBOLCU OY KULLANDI

FIFPRO tarafından düzenlenen oylamada dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel futbolcular, kendi pozisyonlarında en başarılı buldukları meslektaşlarını seçti.

2026 yılı seçiminde 75 ülkeden toplam 26 bin 317 futbolcu oy kullandı.

Erkekler kategorisinde 19 bin 806, kadınlar kategorisinde ise 6 bin 511 profesyonel futbolcu tercihlerini belirledi.

Oylamada kaleci, savunma, orta saha ve forvet kategorilerinde en fazla oy alan oyuncular yılın takımına seçildi. Son kontenjan ise en fazla oy alan diğer saha oyuncusuna verildi.

Erkek futbolcular için 4 Ağustos 2025 ile 19 Temmuz 2026 arasındaki performanslar değerlendirilirken kadın futbolcularda bu dönem 16 Ağustos 2026'ya kadar uzandı.