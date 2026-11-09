Erkeklerde ve kadınlarda dünyanın en iyi 11 futbolcusu açıklandı!
Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO), 2026 yılının erkekler ve kadınlarda en iyi 11'lerini açıkladı. 75 ülkeden 26 bin 317 profesyonel futbolcunun oy kullandığı seçimde Lionel Messi, 18. kez Dünya 11'ine girerek rekorunu geliştirdi. Lamine Yamal ve Lucy Bronze da tarihi başarılara imza atarken dünyanın önde gelen yıldızları iki ayrı kadroda yer aldı.
Futbol dünyasında merakla beklenen 2026 FIFPRO Dünya 11'i belli oldu. Profesyonel futbolcuların oylarıyla belirlenen erkekler ve kadınlar yılın takımları, 9 Kasım Pazartesi günü açıklandı.
Toplam 75 ülkeden 26 bin 317 profesyonel futbolcunun katıldığı oylama sonucunda Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland ve Lamine Yamal gibi yıldızlar erkeklerde en iyi 11'e seçildi.
Kadınlarda ise Aitana Bonmati, Alexia Putellas, Lucy Bronze ve Barbra Banda gibi isimler yılın takımında yer aldı.
MESSI 18. KEZ EN İYİ 11'DE
Inter Miami forması giyen Lionel Messi, 2026 FIFPRO Dünya 11'ine seçilerek tarihi rekorunu geliştirdi.
Arjantinli yıldız, 2023 yılından sonra ilk kez yılın takımında yer aldı ve toplam seçilme sayısını 18'e yükseltti.
İlk kez 2007'de FIFPRO Dünya 11'ine giren Messi, organizasyon tarihinde bu başarıya en fazla ulaşan futbolcu unvanını bir kez daha pekiştirdi.
LAMINE YAMAL TARİHE GEÇTİ
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal da 2026 FIFPRO Dünya 11'ine seçilen isimler arasında yer aldı.
19 yaşındaki İspanyol futbolcu, üst üste ikinci kez yılın takımına girmeyi başardı.
Yamal, 20 yaşına ulaşmadan iki kez FIFPRO Dünya 11'ine seçilen ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
İŞTE 2026 FIFPRO ERKEKLER DÜNYA 11'İ
Profesyonel futbolcuların oylarıyla belirlenen 2026 FIFPRO Erkekler Dünya 11'inde şu isimler yer aldı:
Kaleci: David Raya (Arsenal)
Savunma: Pau Cubarsi (Barcelona), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
Orta saha: Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City/Barcelona), Vitinha (Paris Saint-Germain)
Forvet: Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappe (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Lamine Yamal (Barcelona)
İngiltere Premier Lig'den David Raya ve Erling Haaland, İspanya La Liga'dan ise Pau Cubarsi, Jude Bellingham, Rodri, Kylian Mbappe ve Lamine Yamal gibi önemli isimler kadroya seçildi.
Paris Saint-Germain'den Achraf Hakimi, Nuno Mendes ve Vitinha da yılın takımında kendilerine yer buldu.
DAVID RAYA VE PAU CUBARSI İLK KEZ SEÇİLDİ
Arsenal'in İspanyol kalecisi David Raya ile Barcelona'nın genç savunmacısı Pau Cubarsi, kariyerlerinde ilk kez FIFPRO Dünya 11'ine girdi.
İspanyol futbolcular, 2026 yılında gösterdikleri performanslarla meslektaşlarının oylarını almayı başardı.
David Raya, Pau Cubarsi, Rodri ve Lamine Yamal'ın seçilmesiyle İspanyol futbolcuların erkekler Dünya 11'indeki toplam yer alma sayısı 53'e yükseldi.
KADINLARDA LUCY BRONZE'DAN REKOR
FIFPRO Kadınlar Dünya 11'inde de önemli bir rekor kırıldı.
Chelsea forması giyen İngiliz savunmacı Lucy Bronze, dokuzuncu kez yılın takımına seçildi.
Bronze, bu sonuçla kadın futbolunda FIFPRO Dünya 11'ine en fazla seçilen oyuncu rekorunu geliştirdi.
Zambiyalı Barbra Banda ise üçüncü kez yılın takımına girerek bu başarıya en fazla ulaşan Afrikalı kadın futbolcu olma unvanını sürdürdü.
İŞTE 2026 FIFPRO KADINLAR DÜNYA 11'İ
2026 FIFPRO Kadınlar Dünya 11'inde şu oyuncular yer aldı:
Kaleci: Hannah Hampton (Chelsea)
Savunma: Lucy Bronze (Chelsea), Alex Greenwood (Manchester City), Mapi Leon (Barcelona/London City Lionesses), Irene Paredes (Barcelona)
Orta saha: Aitana Bonmati (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses), Ella Toone (Manchester United)
Forvet: Barbra Banda (Orlando Pride), Claudia Pina (Barcelona), Alessia Russo (Arsenal)
Kadınlar Dünya 11'inde İngiltere ve İspanya kulüplerinde forma giyen oyuncuların ağırlığı dikkat çekti.
Orlando Pride'da oynayan Barbra Banda ise iki ülke dışındaki bir kulübü temsil eden tek oyuncu oldu.
IRENE PAREDES 9 YIL SONRA DÖNDÜ
Kadınlar Dünya 11'ine seçilen bir diğer dikkat çekici isim Irene Paredes oldu.
İspanyol savunmacı, 2017 yılında elde ettiği ilk başarının ardından dokuz yıl sonra yeniden FIFPRO Dünya 11'inde yer aldı.
Barcelona'nın hücum oyuncusu Claudia Pina da kariyerinde ilk kez yılın takımına seçilme başarısı gösterdi.
75 ÜLKEDEN 26 BİN 317 FUTBOLCU OY KULLANDI
FIFPRO tarafından düzenlenen oylamada dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel futbolcular, kendi pozisyonlarında en başarılı buldukları meslektaşlarını seçti.
2026 yılı seçiminde 75 ülkeden toplam 26 bin 317 futbolcu oy kullandı.
Erkekler kategorisinde 19 bin 806, kadınlar kategorisinde ise 6 bin 511 profesyonel futbolcu tercihlerini belirledi.
Oylamada kaleci, savunma, orta saha ve forvet kategorilerinde en fazla oy alan oyuncular yılın takımına seçildi. Son kontenjan ise en fazla oy alan diğer saha oyuncusuna verildi.
Erkek futbolcular için 4 Ağustos 2025 ile 19 Temmuz 2026 arasındaki performanslar değerlendirilirken kadın futbolcularda bu dönem 16 Ağustos 2026'ya kadar uzandı.