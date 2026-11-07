Karadeniz'de tek golle 3 puan! Samsunspor Konyaspor'u Sekongo'nun golüyle yendi
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor, sahasında ağırladığı Konyaspor'u Antoine Sekongo'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 84. dakikasında Enis Destan'a gösterilen kırmızı kart, VAR incelemesinin ardından sarı karta çevrildi.
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile Konyaspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gürcan Hasova'nın yönettiği mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golü 39. dakikada Antoine Sekongo kaydetti. Konuk ekipte Enis Destan'ın kırmızı kartının VAR incelemesi sonrasında iptal edilmesi karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu.
SEKONGO SAHNEYE ÇIKTI
Karşılaşmanın ilk yarısında Samsunspor, 39. dakikada Antoine Sekongo'nun golüyle öne geçti. Tanguy Coulibaly'nin asistinde fileleri havalandıran Sekongo, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
İlk 45 dakikada başka gol olmadı ve Samsunspor soyunma odasına 1-0 önde girdi.
VAR'DA KIRMIZI KART KARARI DEĞİŞTİ
Mücadelenin ikinci yarısında Konyaspor'un futbolcusu Enis Destan'ın yaşadığı pozisyon ön plana çıktı.
Karşılaşmanın 84. dakikasında Enis Destan'a doğrudan kırmızı kart gösterildi. Ancak pozisyonun VAR tarafından incelenmesinin ardından saha içi incelemeye gidildi.
Pozisyonu yeniden izleyen hakem Gürcan Hasova, kırmızı kart kararını iptal ederek Enis Destan'a sarı kart gösterdi. Böylece Konyaspor, karşılaşmayı 11 futbolcuyla tamamlama şansını korudu.
KONYASPOR TOPA DAHA FAZLA SAHİP OLDU
Karşılaşmanın istatistiklerinde konuk ekip Konyaspor'un topa sahip olma oranında üstünlük kurduğu görüldü.
Yeşil-beyazlılar, yüzde 52 topa sahip olma oranı yakalarken Samsunspor yüzde 48'de kaldı. İki takım da mücadeleyi 6 şutla tamamlarken kaleyi bulan şutlarda Samsunspor 3-1 üstünlük sağladı.
Ev sahibi ekip karşılaşmada 2 korner kullanırken Konyaspor 3 kez köşe vuruşu kazandı. Mücadelede Samsunspor 307, Konyaspor ise 345 başarılı pas kaydetti.
SAMSUNSPOR SKORU KORUDU
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki Samsunspor, ikinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle üstünlüğünü korumaya çalıştı.
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise ikinci yarının başından itibaren yaptığı hamlelerle beraberlik golünü aradı.
Ancak kalan bölümde iki takım da gol bulamadı. İlk yarıda Antoine Sekongo'nun attığı gol maçın skorunu belirledi ve Samsunspor, Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.