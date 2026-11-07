Ev sahibi ekip karşılaşmada 2 korner kullanırken Konyaspor 3 kez köşe vuruşu kazandı. Mücadelede Samsunspor 307, Konyaspor ise 345 başarılı pas kaydetti.

KONYASPOR TOPA DAHA FAZLA SAHİP OLDU

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki Samsunspor, Antoine Sekongo'nun golüyle aldığı üstünlüğü karşılaşmanın sonuna kadar korudu. (Fotoğraf: AA)



SAMSUNSPOR SKORU KORUDU

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki Samsunspor, ikinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle üstünlüğünü korumaya çalıştı.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise ikinci yarının başından itibaren yaptığı hamlelerle beraberlik golünü aradı.

Ancak kalan bölümde iki takım da gol bulamadı. İlk yarıda Antoine Sekongo'nun attığı gol maçın skorunu belirledi ve Samsunspor, Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.