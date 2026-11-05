Berke Özer Sergen Yalçın ile görüştü! A Milli Takım kararı belli oldu
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli kaleci Berke Özer, A Milli Futbol Takımı'nda yeniden görev almak istediğini açıkladı. Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaşan 26 yaşındaki file bekçisi, daha önce yaşanan tartışmalara da değindi. İşte Berke Özer'in açıklamaları...
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de kariyerini sürdüren Berke Özer, A Milli Futbol Takımı'na dönüş süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
beIN SPORTS'a konuşan 26 yaşındaki kaleci, ay-yıldızlı ekipte yaşadığı süreci değerlendirirken yeni teknik direktör Sergen Yalçın ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin de konuştu.
SERGEN YALÇIN'A TEŞEKKÜR ETTİ!
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kendisine verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Berke Özer, deneyimli çalıştırıcıyla birlikte görev yapmayı istediğini söyledi.
Milli kaleci, Sergen Yalçın hakkında konuşarak, "Daha önce istenmeyen şeyler yaşandı ama Sergen Hoca'yla çalışmak benim için büyük bir şans olacak. İnşallah hepimiz için çok güzel bir başlangıç olur. Benim için kendisinin desteği çok önemli. İnşallah en güzel şekilde ülkemizi temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.
GÖRÜŞMEYİ ANLATTI
Sergen Yalçın ile daha önce de iletişim halinde olduklarını belirten Berke Özer, son görüşmelerinde de tecrübeli teknik adamın desteğini hissettiğini vurguladı.
26 yaşındaki file bekçisi, görüşmenin detaylarını paylaşarak, "Zaten daha önce de görüşüyorduk. Bugün konuştuğumuzda da aynı şekilde benim yanımda oldu. Performanstan ziyade birinin yanınızda olması bir futbolcu için çok önemli. Benim tarafımda da ne yapmam gerekirse hazır olduğumu kendisine ilettim. Tabii ki son karar hocamızın" dedi.
"MİLLİ FORMAYA TEKRAR KAVUŞMAK İSTİYORUM"
A Milli Takım'da daha önce yaşanan gelişmelere de değinen Berke Özer, süreç boyunca sessiz kalmayı tercih ettiğini belirtti.
Hakkında gerçeği yansıtmayan haberler yapıldığını dile getiren milli kaleci, tartışmalara dahil olmak yerine teknik heyete destek vermeyi sürdürdüğünü dile getirdi.
Berke Özer, yeniden ay-yıldızlı formayı giymek istediğini belirterek, "Ne olursa hiçbir zaman bu süreç hakkında konuşmadım. Olmayan şeyler yazıldı. Bana zarar verse bile sessiz kaldım. Haklı ya da haksız; herhangi tartışmanın içine girmedim. Ne olursa olsun oradaki teknik ekibe destek oldum. İnşallah milli formaya tekrar kavuşabilirim" sözlerini sarf etti.