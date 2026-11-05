Milli kaleci, Sergen Yalçın hakkında konuşarak, "Daha önce istenmeyen şeyler yaşandı ama Sergen Hoca'yla çalışmak benim için büyük bir şans olacak. İnşallah hepimiz için çok güzel bir başlangıç olur. Benim için kendisinin desteği çok önemli. İnşallah en güzel şekilde ülkemizi temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Berke Özer, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. (Fotoğraf: AA)

GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Sergen Yalçın ile daha önce de iletişim halinde olduklarını belirten Berke Özer, son görüşmelerinde de tecrübeli teknik adamın desteğini hissettiğini vurguladı.

26 yaşındaki file bekçisi, görüşmenin detaylarını paylaşarak, "Zaten daha önce de görüşüyorduk. Bugün konuştuğumuzda da aynı şekilde benim yanımda oldu. Performanstan ziyade birinin yanınızda olması bir futbolcu için çok önemli. Benim tarafımda da ne yapmam gerekirse hazır olduğumu kendisine ilettim. Tabii ki son karar hocamızın" dedi.