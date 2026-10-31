İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Manchester City, ikinci yarıda beraberlik için baskısını artırmasına rağmen aradığı golü bulamadı.

Brighton'a galibiyeti getiren golü 11. dakikada Yasin Ayari attı. Golün asistini Maxim De Cuyper yaptı.

İngiltere Premier Lig 'in 9. haftasında Manchester City ile Brighton karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.

İkinci yarıda teknik direktör Enzo Maresca, yaptığı oyuncu değişiklikleriyle hücum hattını güçlendirmeye çalıştı. Ancak ev sahibi ekip, Brighton savunmasını aşamadı.

İlk yarının kalan bölümünde Manchester City'nin beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Brighton soyunma odasına üstün gitti.

Brighton deplasmanda altın değerinde 3 puan aldı. (Fotoğraf: EPA)

MANCHESTER CITY 21 PUANDA KALDI

Bu sonuçla Premier Lig'deki ikinci mağlubiyetini alan Manchester City, 21 puanda kaldı.

Deplasmanda önemli bir galibiyete imza atan Brighton ise ligdeki 6. galibiyetini elde ederek puanını 19'a yükseltti.

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