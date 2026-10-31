Manchester City'ye Brighton şoku! Evinde 2-1 yenildi
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, sahasında Brighton'a 1-0 mağlup oldu. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golü 11. dakikada Yasin Ayari kaydetti. Manchester City, 21 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City ile Brighton karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.
Brighton'a galibiyeti getiren golü 11. dakikada Yasin Ayari attı. Golün asistini Maxim De Cuyper yaptı.
İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Manchester City, ikinci yarıda beraberlik için baskısını artırmasına rağmen aradığı golü bulamadı.
YASIN AYARI GALİBİYETİ GETİRDİ
Brighton, deplasmanda oynadığı mücadeleye etkili başladı. Konuk ekip, 11. dakikada Yasin Ayari'nin golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarının kalan bölümünde Manchester City'nin beraberlik çabaları sonuç vermedi ve Brighton soyunma odasına üstün gitti.
İkinci yarıda teknik direktör Enzo Maresca, yaptığı oyuncu değişiklikleriyle hücum hattını güçlendirmeye çalıştı. Ancak ev sahibi ekip, Brighton savunmasını aşamadı.
MANCHESTER CITY 21 PUANDA KALDI
Bu sonuçla Premier Lig'deki ikinci mağlubiyetini alan Manchester City, 21 puanda kaldı.
Deplasmanda önemli bir galibiyete imza atan Brighton ise ligdeki 6. galibiyetini elde ederek puanını 19'a yükseltti.