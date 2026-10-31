Körfez'de kazanan yok! Kocaelispor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki takım da gol bulamadı ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Ev sahibi Kocaelispor 14, konuk ekip Çaykur Rizespor ise 17 şut çekmesine rağmen fileleri havalandıramadı. İşte karşılaşmanın ayrıntıları...
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı. İki ekip de yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi ve mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla Kocaelispor puanını 16'ya, Çaykur Rizespor ise 11'e yükseltti.
İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI
Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı.
Mücadelenin 10. dakikasında Çaykur Rizespor, Adedire Mebude ile gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan futbolcunun şutunu Kocaelispor kalecisi Serhat Öztaşdelen kurtardı.
12. dakikada Kocaelispor'un geliştirdiği atakta Florian Ayé'nin vuruşunda Çaykur Rizespor kalecisi Zafer Görgen gole izin vermedi.
13. dakikada ev sahibi ekipte Gonçalo Sousa'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutu Zafer Görgen kornere çeldi.
İlk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.
İKİ TAKIM DA GOLÜ BULAMADI
İkinci yarıda da iki takım galibiyet golünü aradı.
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ile Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, oyunun gidişatını değiştirmek için oyuncu değişikliklerine başvurdu.
Ancak iki takımın hücum girişimleri de skoru değiştirmeye yetmedi.
TOPLAM 31 ŞUT ÇEKİLDİ
Karşılaşmanın 90. dakikasındaki istatistiklere göre Kocaelispor 14, Çaykur Rizespor ise 17 şut çekti.
İki takımın da dörder şutu kaleyi bulurken toplam 31 şut girişiminden gol çıkmadı.
Topla oynama oranında Çaykur Rizespor yüzde 51'e karşı yüzde 49'luk üstünlük sağladı. Kocaelispor 5, Çaykur Rizespor ise 4 korner kullandı.
PUANLAR PAYLAŞILDI
Süper Lig'in 10. haftasındaki mücadelede gol bulamayan Kocaelispor ile Çaykur Rizespor, birer puanla yetindi.
Kocaelispor, 10 maç sonunda 16 puana ulaşırken Çaykur Rizespor da puanını 11'e çıkardı.