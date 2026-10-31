Bu sonuçla Kocaelispor puanını 16'ya, Çaykur Rizespor ise 11'e yükseltti.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı. İki ekip de yakaladıkları fırsatları değerlendiremedi ve mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Kocaelispor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı. (Fotoğraf: AA)

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı.

Mücadelenin 10. dakikasında Çaykur Rizespor, Adedire Mebude ile gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan futbolcunun şutunu Kocaelispor kalecisi Serhat Öztaşdelen kurtardı.

12. dakikada Kocaelispor'un geliştirdiği atakta Florian Ayé'nin vuruşunda Çaykur Rizespor kalecisi Zafer Görgen gole izin vermedi.

13. dakikada ev sahibi ekipte Gonçalo Sousa'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutu Zafer Görgen kornere çeldi.

İlk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.

İKİ TAKIM DA GOLÜ BULAMADI

İkinci yarıda da iki takım galibiyet golünü aradı.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ile Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, oyunun gidişatını değiştirmek için oyuncu değişikliklerine başvurdu.

Ancak iki takımın hücum girişimleri de skoru değiştirmeye yetmedi.