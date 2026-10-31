Londra'da 3 gol sayılmadı 1 kırmızı kart çıktı! Chelsea Manchester United'ı 2-0 yendi
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea, sahasında Manchester United'ı 2-0 mağlup etti. Londra ekibine galibiyeti Morgan Rogers ve Cole Palmer getirdi. Konuk takımda Lisandro Martinez kırmızı kart gördü.
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Chelsea ile Manchester United, Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Chelsea, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Morgan Rogers ve 64. dakikada penaltıdan Cole Palmer kaydetti.
MANCHESTER UNITED 10 KİŞİ KALDI
Mücadelenin 63. dakikasında Manchester United'ın Arjantinli savunmacısı Lisandro Martinez, Wesley Fofana'ya yaptığı müdahalenin VAR incelemesinin ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Aynı pozisyonda kazanılan penaltıyı 64. dakikada Cole Palmer gole çevirerek farkı ikiye çıkardı.
CHELSEA PUANINI 16'YA YÜKSELTTİ
Bu sonuçla Premier Lig'deki 5. galibiyetini alan Chelsea, puanını 16'ya yükseltti.
Chelsea deplasmanında da kötü gidişatına son veremeyen Manchester United'ın ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Bu sezon 4. yenilgisini yaşayan Manchester temsilcisi, 7 puanda kaldı.
MAÇTA ÜÇ GOL OFSAYTA TAKILDI
Karşılaşmanın ilk yarısında Chelsea'den Estevao ve Manchester United'dan Matheus Cunha'nın golleri ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
İkinci yarıda Estevao'nun bir golü daha VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi. Mücadele Chelsea'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.