Mücadelenin 63. dakikasında Manchester United'ın Arjantinli savunmacısı Lisandro Martinez, Wesley Fofana'ya yaptığı müdahalenin VAR incelemesinin ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Morgan Rogers ve 64. dakikada penaltıdan Cole Palmer kaydetti.

İngiltere Premier Lig 'in 9. haftasında Chelsea ile Manchester United , Stamford Bridge'de karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Chelsea, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Chelsea Manchester United'ı 2-0 ile geçti. (Fotoğraf: EPA)

CHELSEA PUANINI 16'YA YÜKSELTTİ

Bu sonuçla Premier Lig'deki 5. galibiyetini alan Chelsea, puanını 16'ya yükseltti.

Chelsea deplasmanında da kötü gidişatına son veremeyen Manchester United'ın ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Bu sezon 4. yenilgisini yaşayan Manchester temsilcisi, 7 puanda kaldı.

MAÇTA ÜÇ GOL OFSAYTA TAKILDI

Karşılaşmanın ilk yarısında Chelsea'den Estevao ve Manchester United'dan Matheus Cunha'nın golleri ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

İkinci yarıda Estevao'nun bir golü daha VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi. Mücadele Chelsea'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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