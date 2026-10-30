Anadolu Efes EuroLeague liderini devirdi! İstanbul'da farklı galibiyet
EuroLeague'in 9. haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Panathinaikos AKTOR'u 83-68 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, Yunanistan temsilcisine sezonun ikinci yenilgisini yaşatırken organizasyondaki dördüncü galibiyetini elde etti. Malcolm ve Fernando'nun 15'er sayıyla öne çıktığı mücadelede Panathinaikos, sezonun en düşük sayı performansında kaldı.
EuroLeague'in 9. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u konuk etti.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı lacivert-beyazlı ekip, 83-68 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.
Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague'deki dördüncü galibiyetini elde ederek 4 galibiyet ve 5 mağlubiyete ulaştı. İstanbul deplasmanından yenilgiyle ayrılan Panathinaikos ise ikinci kez kaybetti.
ANADOLU EFES MAÇA ETKİLİ BAŞLADI
Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin üçüncü dakikasından itibaren oyunun kontrolünü ele geçiren Anadolu Efes, pota altını etkili kullandı.
Lacivert-beyazlılar, 8. dakikada skoru 21-11'e getirerek farkı çift hanelere taşıdı.
Bu bölümün ardından 7-0'lık seri yakalayan Panathinaikos, farkı azaltmayı başardı. Anadolu Efes, ilk periyodu 21-18 üstün tamamladı.
SOYUNMA ODASINA 8 SAYILIK FARKLA GİRDİ
İkinci çeyrekte savunmadaki sertliğini artıran Anadolu Efes, rakibini top kayıplarına zorladı.
Panathinaikos'un hatalarını sayıya çeviren lacivert-beyazlılar, 17. dakikada 39-27'lik skorla farkı 12 sayıya çıkardı.
Yunanistan temsilcisi son bölümde farkı azaltmasına rağmen Anadolu Efes, ilk yarıyı 45-37 önde tamamladı.
ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU
Karşılaşmanın üçüncü periyodu dengeli bir mücadeleye sahne oldu.
Hücumda topu iyi paylaşan ve oyunun temposunu kontrol eden Anadolu Efes, Panathinaikos'un farkı kapatmasına izin vermedi.
Lacivert-beyazlılar, son çeyreğe 61-51'lik üstünlükle girdi.
PANATHINAIKOS FARKI 3 SAYIYA İNDİRDİ
Son periyoda etkili başlayan Panathinaikos AKTOR, 7-0'lık seriyle skoru 61-58'e getirdi.
Anadolu Efes, rakibinin geri dönüşüne karşılık vermeye çalışırken Yunanistan temsilcisi mücadeleyi bırakmadı.
Konuk ekip, son çeyreğin ilerleyen bölümünde farkı bir sayıya kadar indirerek skoru 66-65'e taşıdı.
PAYNE VE MALCOLM SAHNEYE ÇIKTI
Panathinaikos'un farkı bir sayıya indirmesinin ardından Anadolu Efes, hücumda yeniden ritmini buldu.
Cameron Payne ve Malcolm'ün üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği kritik basketler, lacivert-beyazlıların üstünlüğü yeniden ele geçirmesini sağladı.
Son bölümde rakibine sayı şansı tanımayan Anadolu Efes, 14-0'lık seriyle skoru 80-65'e getirdi.
Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, mücadeleyi 83-68 kazanarak parkeden 15 sayı farkla galip ayrıldı.
MALCOLM VE FERNANDO'DAN 15'ER SAYI
Anadolu Efes'te Malcolm ve Bruno Fernando, 15'er sayıyla takımın en skorer oyuncuları oldu.
Cameron Payne 14, Dario Saric 11 ve Jordan Loyd ise 10 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Panathinaikos'ta Kendrick Nunn, 17 sayıyla maçın en skorer ismi olmasına rağmen takımının mağlubiyetini engelleyemedi.
Yunanistan temsilcisinde Nigel Hayes-Davis de 11 sayıyla mücadele etti.
PANATHINAIKOS SEZONUN EN DÜŞÜK SKORUNDA KALDI
Anadolu Efes'in savunması karşısında hücumda zorlanan Panathinaikos, karşılaşmayı 68 sayıyla tamamladı.
Yunanistan ekibi, böylece bu sezon EuroLeague'de en az sayı ürettiği müsabakayı oynadı.
Lacivert-beyazlılar ise sahasında aldığı galibiyetle dokuzuncu haftayı moralli kapattı.