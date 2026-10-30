Bu bölümün ardından 7-0'lık seri yakalayan Panathinaikos, farkı azaltmayı başardı. Anadolu Efes, ilk periyodu 21-18 üstün tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin üçüncü dakikasından itibaren oyunun kontrolünü ele geçiren Anadolu Efes, pota altını etkili kullandı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague'deki dördüncü galibiyetini elde ederek 4 galibiyet ve 5 mağlubiyete ulaştı. İstanbul deplasmanından yenilgiyle ayrılan Panathinaikos ise ikinci kez kaybetti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmayı lacivert-beyazlı ekip, 83-68 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Konuk ekip, son çeyreğin ilerleyen bölümünde farkı bir sayıya kadar indirerek skoru 66-65'e taşıdı.

Hücumda topu iyi paylaşan ve oyunun temposunu kontrol eden Anadolu Efes, Panathinaikos'un farkı kapatmasına izin vermedi.

Karşılaşmanın üçüncü periyodu dengeli bir mücadeleye sahne oldu.

Yunanistan temsilcisi son bölümde farkı azaltmasına rağmen Anadolu Efes, ilk yarıyı 45-37 önde tamamladı.

PAYNE VE MALCOLM SAHNEYE ÇIKTI

Panathinaikos'un farkı bir sayıya indirmesinin ardından Anadolu Efes, hücumda yeniden ritmini buldu.

Cameron Payne ve Malcolm'ün üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği kritik basketler, lacivert-beyazlıların üstünlüğü yeniden ele geçirmesini sağladı.

Son bölümde rakibine sayı şansı tanımayan Anadolu Efes, 14-0'lık seriyle skoru 80-65'e getirdi.

Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan temsilcimiz, mücadeleyi 83-68 kazanarak parkeden 15 sayı farkla galip ayrıldı.

MALCOLM VE FERNANDO'DAN 15'ER SAYI

Anadolu Efes'te Malcolm ve Bruno Fernando, 15'er sayıyla takımın en skorer oyuncuları oldu.

Cameron Payne 14, Dario Saric 11 ve Jordan Loyd ise 10 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Panathinaikos'ta Kendrick Nunn, 17 sayıyla maçın en skorer ismi olmasına rağmen takımının mağlubiyetini engelleyemedi.

Yunanistan temsilcisinde Nigel Hayes-Davis de 11 sayıyla mücadele etti.

PANATHINAIKOS SEZONUN EN DÜŞÜK SKORUNDA KALDI

Anadolu Efes'in savunması karşısında hücumda zorlanan Panathinaikos, karşılaşmayı 68 sayıyla tamamladı.

Yunanistan ekibi, böylece bu sezon EuroLeague'de en az sayı ürettiği müsabakayı oynadı.

Lacivert-beyazlılar ise sahasında aldığı galibiyetle dokuzuncu haftayı moralli kapattı.

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