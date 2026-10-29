TFF duyurdu! ZTK'da yarıda kalan Fethiyespor - Eyüpspor maçının tarihi açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda olumsuz hava koşulları nedeniyle devre arasında tatil edilen Fethiyespor-Eyüpspor karşılaşmasının devam edeceği tarih belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona eren mücadelenin 4 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile Eyüpspor arasında oynanan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıda kalan 3. eleme turu mücadelesinin devam tarihi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 28 Ekim Çarşamba günü oynanan karşılaşmanın ikinci yarısının 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacağını duyurdu.
ŞİDDETLİ YAĞIŞ MAÇA ENGEL OLDU
Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Eyüpspor, 20. dakikada Pintor ve 45. dakikada El Yamiq'in attığı gollerle 2-1 önde tamamladı. Ev sahibi Fethiyespor'un tek golü ise 36. dakikada Mehmet Kaan'ın kullandığı penaltıdan geldi.
İlk yarının son bölümünde şiddetini artıran yağış nedeniyle saha zemini futbol oynamaya elverişsiz hale geldi.
Hakem Birkan Altındaş ve yardımcıları, devre arasında saha zeminini kontrol etti. Yapılan incelemelerin ardından karşılaşmanın ikinci yarısının oynanmamasına karar verildi.
TFF'DEN RESMÎ AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonu, ertelenen karşılaşmanın devam edeceği tarihi açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ziraat Türkiye Kupası'nda 28 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanan Fethiyespor - Eyüpspor arasındaki 3. eleme turu müsabakası, olumsuz hava ve saha şartları nedeniyle ikinci devre başlamadan müsabaka hakemi tarafından tatil edilmiştir. Bugün de olumsuz hava ve saha şartlarının devam etmesi nedeniyle müsabaka 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 13.00'te kaldığı koşul ve şartlarla oynanacaktır."