Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile Eyüpspor arasında oynanan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarıda kalan 3. eleme turu mücadelesinin devam tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 28 Ekim Çarşamba günü oynanan karşılaşmanın ikinci yarısının 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacağını duyurdu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor-Eyüpspor karşılaşması sağanak yağış nedeniyle yarıda kaldı. (Fotoğraf: İHA= ŞİDDETLİ YAĞIŞ MAÇA ENGEL OLDU Fethiye İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Eyüpspor, 20. dakikada Pintor ve 45. dakikada El Yamiq'in attığı gollerle 2-1 önde tamamladı. Ev sahibi Fethiyespor'un tek golü ise 36. dakikada Mehmet Kaan'ın kullandığı penaltıdan geldi. İlk yarının son bölümünde şiddetini artıran yağış nedeniyle saha zemini futbol oynamaya elverişsiz hale geldi. Hakem Birkan Altındaş ve yardımcıları, devre arasında saha zeminini kontrol etti. Yapılan incelemelerin ardından karşılaşmanın ikinci yarısının oynanmamasına karar verildi.