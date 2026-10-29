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Victor Osimhen ikinci kez baba oldu! Kızına verdiği isim açıklandı

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen baba oldu. Osimhen ve eşi Stefanie, kız çocuklarına Liora Audrey ismini verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, mutlu haberi duyurarak çifti tebrik etti.

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Victor Osimhen ikinci kez baba oldu! Kızına verdiği isim açıklandı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Osimhen ve eşi Stefanie'nin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Çiftin bebeklerine verdiği isim de belli oldu.

Victor Osimhen kız babası oldu. (Foto: AA)Victor Osimhen kız babası oldu. (Foto: AA)

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Victor Osimhen ve eşi Stefanie'nin Liora Audrey ismini verdikleri kız çocuklarının dünyaya geldiği duyuruldu.

1. Minik Liora Audrey dünyaya geldi. (Foto: AA)1. Minik Liora Audrey dünyaya geldi. (Foto: AA)

Galatasaray'ın paylaşımında, "Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kulübün bu paylaşımı kısa sürede taraftarların da ilgisini çekti.

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