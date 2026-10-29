Victor Osimhen ikinci kez baba oldu! Kızına verdiği isim açıklandı
Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen baba oldu. Osimhen ve eşi Stefanie, kız çocuklarına Liora Audrey ismini verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, mutlu haberi duyurarak çifti tebrik etti.
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Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Osimhen ve eşi Stefanie'nin bir kız çocuğu dünyaya geldi. Çiftin bebeklerine verdiği isim de belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Victor Osimhen ve eşi Stefanie'nin Liora Audrey ismini verdikleri kız çocuklarının dünyaya geldiği duyuruldu.
Galatasaray'ın paylaşımında, "Victor ve Stefanie çiftini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Liora Audrey'e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Kulübün bu paylaşımı kısa sürede taraftarların da ilgisini çekti.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Spor