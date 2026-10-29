Bazı milli futbolcuların deneyimli teknik adamın telefonlarına yanıt vermediği ve Yalçın'ın oyuncularla iletişim kurmakta zorlandığı öne sürülmüştü.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ilgili dijital yayın platformlarında ortaya atılan iddialara ilişkin resmi açıklama yayımladı.

TFF 'nin açıklamasında, "Bu ve benzeri ifadeler gerçeği yansıtmayan hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibarettir." ifadelerine yer verildi.



"FUTBOLCULAR GÖRÜŞMELERDEN MEMNUN"

Açıklamada, Sergen Yalçın ile milli futbolcular arasında herhangi bir sorun yaşanmadığı vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

"A Millî Takımımızın teknik direktörü ile futbolcularımız arasında iddia edilen türde bir durum yaşanmadığı gibi; tüm millî futbolcularımız, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle yaptığı görüşmeler ve fikir alışverişinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtmektedir."

Federasyon, açıklamasının son bölümünde A Milli Takım'ın birlik ve beraberliğinin korunmasına vurgu yaptı. Göreve yeni başlayan teknik heyet ile futbolcular arasındaki ilişkileri zedelemeye yönelik söylemlere karşı uyarıda bulunan TFF, bu tür iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

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