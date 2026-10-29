Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı yayın: Bitlis Özgüzelderespor - Kayserispor
Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam ediyor. Kazanan takımın adını doğrudan bir üst tura yazdıracağı mücadelede Bitlis Özgüzelderespor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Zorlu maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...
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Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
3. Tur maçında Bitlis Özgüzelderespor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.
Saat 13.30'da başlayan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
ASpor CANLI YAYIN
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇ PROGRAMI
15.30 Gençlerbirliği-H.Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Eryaman)
18.00 Kasımpaşa-Çorluspor 1947 (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Prof. Dr. Fethi Heper)
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