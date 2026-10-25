Derbide dev galibiyet! Fenerbahçe Medicana Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-1 yendi
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-1 mağlup etti. İlk seti kaybeden sarı-lacivertliler, üst üste üç set kazanarak ligdeki dördüncü galibiyetine ulaştı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Peron İstanbul karşı karşıya geldi. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 3-1 kazandı.
Sarı-lacivertliler, ilk setini 27-25 kaybettiği karşılaşmada sonraki setleri 27-25, 25-21 ve 25-22 kazanarak mücadeleden galip ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla ligde oynadığı dört maçın tamamını kazanırken Eczacıbaşı ikinci mağlubiyetini aldı.
ECZACIBAŞI İLK SETİ KAZANDI
Karşılaşmaya etkili başlayan Eczacıbaşı Peron İstanbul, üst üste bulduğu sayılarla üstünlüğü ele geçirdi. Konuk ekip, setin ilk bölümünde 15-11 öne geçti.
Fenerbahçe Medicana, Eda Erdem'in katkısıyla farkı kapatarak rakibini yakaladı. Setin son bölümüne 23-23 eşitlikle girildi.
Büyük çekişmeye sahne olan ilk seti Ekaterina Antropova'nın son sayısıyla 27-25 kazanan Eczacıbaşı, mücadelede 1-0 öne geçti.
FENERBAHÇE VARGAS İLE KARŞILIK VERDİ
İkinci sete daha etkili başlayan Fenerbahçe Medicana, Melissa Vargas'ın hücumdaki katkısıyla 7-4 üstünlük sağladı.
Eczacıbaşı'nın molasının ardından iki takım karşılıklı sayılar buldu. Konuk ekip, setin ilerleyen bölümünde 20-19 öne geçmeyi başardı.
Son bölümde yeniden üstünlüğü ele alan sarı-lacivertliler, ikinci seti 27-25 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.
ÜÇÜNCÜ SETTE FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ
Üçüncü sete iki takım da dengeli başladı. Karşılıklı sayılarla geçen bölümde önce 10-10, ardından 15-15 eşitlik oluştu.
Bu bölümün ardından üç sayılık seri yakalayan Fenerbahçe Medicana, Arina Fedorovtseva'nın hücumuyla 18-15 öne geçti.
Eczacıbaşı Peron İstanbul, Yaprak Erkek'in sayısıyla 20-20'de eşitliği sağladı. Ancak ev sahibi ekip yeniden üç sayılık seri yakaladı.
Melissa Vargas'ın sayısıyla skoru 23-20'ye taşıyan Fenerbahçe, seti 25-21 kazanarak mücadelede 2-1 öne geçti.
GERİ DÖNÜŞÜ DÖRDÜNCÜ SETTE TAMAMLADI
Dördüncü sete etkili başlayan Eczacıbaşı, 4-1 üstünlük sağladı. Fenerbahçe Medicana ise üst üste bulduğu üç sayıyla skoru 4-4'e getirdi.
Sarı-lacivertliler, Ana Cristina'nın sayısıyla 10-8 öne geçerken Eczacıbaşı mola aldı.
Setin ilerleyen bölümünde 15-15 eşitlik oluştu. Fenerbahçe, Sinead Jack Kısal'ın katkısıyla farkı üç sayıya çıkararak 19-16 üstünlük yakaladı.
Son bölümde avantajını koruyan ev sahibi ekip, seti 25-22, karşılaşmayı ise 3-1 kazandı.
FENERBAHÇE LİGDE 4'TE 4 YAPTI
Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Peron İstanbul galibiyetiyle Vodafone Sultanlar Ligi'nde çıktığı dördüncü maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerin üçüncü haftada Göztepe ile oynaması planlanan karşılaşma, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.
Fenerbahçe, Eczacıbaşı karşısında elde ettiği sonuçla yenilgisiz serisini sürdürürken konuk ekip ligde ikinci kez mağlup oldu.
SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY
Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray Daikin'e konuk olacak.
İki ezeli rakip, 1 Kasım Pazar günü saat 19.00'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
Eczacıbaşı Peron İstanbul ise aynı gün saat 16.00'da Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak.