Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Peron İstanbul karşı karşıya geldi. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 3-1 kazandı.

Sarı-lacivertliler, ilk setini 27-25 kaybettiği karşılaşmada sonraki setleri 27-25, 25-21 ve 25-22 kazanarak mücadeleden galip ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla ligde oynadığı dört maçın tamamını kazanırken Eczacıbaşı ikinci mağlubiyetini aldı.