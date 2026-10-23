Hamilton, "Umarım birçok insan orada neler olduğu ve yüzyıllardır neler yaşandığı konusunda kendini biraz daha eğitmeye başlar. Umarım bu, bir tartışmayı başlatır." dedi.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hamilton, "Kongo'yu, Sudan'ı, Suriye'yi ve Filistin'i özgürleştirmek için çaba gösterdiğimizden emin olmamız gerekiyor. Bir noktada ulaşacağımızı umduğum çok fazla barış var." ifadelerini kullandı.



AFRİKA GRAND PRIX'Sİ İÇİN GÖRÜŞMELER YAPTI

Formula 1'in Afrika kıtasına dönmesi için yıllardır çalıştığını belirten Hamilton, bu süreçte F1 CEO'su Stefano Domenicali ve çeşitli Afrika ülkelerinin devlet başkanlarıyla defalarca görüştüğünü açıkladı.

Afrika'nın kültürel zenginliği ve sahip olduğu kaynaklarla Formula 1 takviminde yer almayı hak ettiğini vurgulayan Hamilton, kıtanın tarihinin İngiltere'deki okul müfredatında da öğretilmesi gerektiğini savundu.

Afrika'da yaşanan sorunların tarihsel nedenlerine değinen Hamilton, "Oradaki sorunların çoğu hâlâ sömürgeciliğin ve Batı'nın müdahalesinin sonucu." değerlendirmesinde bulundu.

Kıtanın ekonomik ve kültürel potansiyeline de işaret eden İngiliz pilot, "Bugün en büyük markaların pek çok tasarımı Afrika'dan geliyor ve kıta çok zengin kaynaklara sahip. Afrika'nın birleşeceğini gerçekten umuyorum. Birleşirlerse çok güçlü olacakları için bunu istemeyenlerin olduğunu biliyorum ama bir noktada birleşeceklerine dair umudum sürüyor." diye konuştu.