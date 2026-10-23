Lewis Hamilton'dan Filistin çağrısı! Barış mesajları verdi
Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, F1'in Afrika'ya dönmesi için yürüttüğü çalışmaları anlatırken Kongo, Sudan, Suriye ve Filistin'deki çatışmalara ilişkin barış mesajları verdi. İngiliz pilot, Afrika'nın yeniden Formula 1 takviminde yer alması gerektiğini söyledi.
ABD Grand Prix'si öncesinde Austin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Lewis Hamilton, Afrika kıtasının Formula 1'e yeniden ev sahipliği yapması için uzun süredir girişimlerde bulunduğunu açıkladı.
41 yaşındaki pilot, kıtadaki siyasi ve toplumsal sorunlara da değinerek uluslararası kamuoyuna barış çağrısında bulundu.
"KONGO, SUDAN, SURİYE VE FİLİSTİN'İ ÖZGÜRLEŞTİRMELİYİZ"
Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hamilton, "Kongo'yu, Sudan'ı, Suriye'yi ve Filistin'i özgürleştirmek için çaba gösterdiğimizden emin olmamız gerekiyor. Bir noktada ulaşacağımızı umduğum çok fazla barış var." ifadelerini kullandı.
Ruanda'nın olası bir Formula 1 yarışına ev sahipliği yapması konusuna da değinen İngiliz pilot, ülkeye gitmenin bölgede yaşanan sorunları görmezden gelmek anlamına gelmediğini belirtti.
Hamilton, "Umarım birçok insan orada neler olduğu ve yüzyıllardır neler yaşandığı konusunda kendini biraz daha eğitmeye başlar. Umarım bu, bir tartışmayı başlatır." dedi.
AFRİKA GRAND PRIX'Sİ İÇİN GÖRÜŞMELER YAPTI
Formula 1'in Afrika kıtasına dönmesi için yıllardır çalıştığını belirten Hamilton, bu süreçte F1 CEO'su Stefano Domenicali ve çeşitli Afrika ülkelerinin devlet başkanlarıyla defalarca görüştüğünü açıkladı.
Afrika'nın kültürel zenginliği ve sahip olduğu kaynaklarla Formula 1 takviminde yer almayı hak ettiğini vurgulayan Hamilton, kıtanın tarihinin İngiltere'deki okul müfredatında da öğretilmesi gerektiğini savundu.
Afrika'da yaşanan sorunların tarihsel nedenlerine değinen Hamilton, "Oradaki sorunların çoğu hâlâ sömürgeciliğin ve Batı'nın müdahalesinin sonucu." değerlendirmesinde bulundu.
Kıtanın ekonomik ve kültürel potansiyeline de işaret eden İngiliz pilot, "Bugün en büyük markaların pek çok tasarımı Afrika'dan geliyor ve kıta çok zengin kaynaklara sahip. Afrika'nın birleşeceğini gerçekten umuyorum. Birleşirlerse çok güçlü olacakları için bunu istemeyenlerin olduğunu biliyorum ama bir noktada birleşeceklerine dair umudum sürüyor." diye konuştu.
FORMULA 1 AFRİKA'DA SON KEZ 1993'TE YARIŞTI
Formula 1'in Afrika kıtasına dönüşüne yönelik çalışmalar sürerken Afrika Grand Prix'sinin 2030'lu yılların başında yarış takvimine dahil edilmesi öngörülüyor.
Formula 1 tarihinde Afrika'daki son yarış, 1993 yılında Güney Afrika'nın Kyalami Pisti'nde düzenlendi. Söz konusu yarışın ardından kıta, 30 yılı aşkın süredir Formula 1 organizasyonuna ev sahipliği yapmadı.