İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Betis ile Barcelona, Sevilla'daki Estadio de La Cartuja'da karşı karşıya geldi. Teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, yedi golün atıldığı mücadeleyi 5-2 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Katalan temsilcisine galibiyeti getiren golleri Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia ve Dani Olmo attı. Real Betis'in golleri ise Valentin Gomez ve Abde Ezzalzouli'den geldi.

Barcelona, bu sonuçla ligde 9 maçta 9 galibiyet ve 27 puana ulaştı. Real Betis ise 19 puanda kaldı.