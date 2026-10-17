Katalanlar durdurulamıyor! Barcelona Real Betis'i 5-2 yendi
İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Barcelona, deplasmanda Real Betis'i 5-2 mağlup ederek dokuzuncu maçından da galibiyetle ayrıldı. Katalan ekibinin gollerini Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia ve Dani Olmo kaydetti. Puanını 27'ye yükselten Barcelona, lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcı rekorunu egale etti. Ev sahibi ekipte Facundo Bernal kırmızı kart gördü.
İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Betis ile Barcelona, Sevilla'daki Estadio de La Cartuja'da karşı karşıya geldi. Teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, yedi golün atıldığı mücadeleyi 5-2 kazanarak liderliğini sürdürdü.
Katalan temsilcisine galibiyeti getiren golleri Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia ve Dani Olmo attı. Real Betis'in golleri ise Valentin Gomez ve Abde Ezzalzouli'den geldi.
Barcelona, bu sonuçla ligde 9 maçta 9 galibiyet ve 27 puana ulaştı. Real Betis ise 19 puanda kaldı.
LAMINE YAMAL PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmaya etkili başlayan Barcelona, 10. dakikada Lamine Yamal'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Genç yıldız, ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
Real Betis, 27. dakikada Valentin Gomez ile eşitliği yakaladı. Kullanılan köşe vuruşunun devamında Pablo Fornals'ın ceza sahasına gönderdiği topa kafayla vuran Gomez, skoru 1-1 yaptı.
Barcelona, 41. dakikada yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Fermin Lopez'in kullandığı köşe vuruşunda Rodri'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-2.
Ev sahibi ekipte Giovani Lo Celso'nun kaydettiği gol, pozisyonun başlangıcında Cucho Hernandez'in elle oynaması nedeniyle VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
İlk yarı Barcelona'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İKİNCİ YARIDA PEŞ PEŞE GOLLER
Barcelona, ikinci yarının başında Gabriel Jesus ile farkı artırdı.
Brezilyalı futbolcunun ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünün ardından 51. dakikada bir kez daha gelişen Barcelona atağı golle sonuçlandı.
Lamine Yamal'ın pasında Gabriel Jesus, topu filelere göndererek skoru 3-1 yaptı.
Real Betis, bu gole kısa süre içerisinde yanıt verdi. 53. dakikada Abde Ezzalzouli'nin kaydettiği golle fark yeniden bire indi: 2-3.
BETIS 54. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI
Real Betis, ikinci yarıda beraberlik ararken kırmızı kartla karşı karşıya kaldı.
Ev sahibi ekibin futbolcusu Facundo Bernal, 54. dakikada yaşanan tartışma sırasında Lamine Yamal'a yönelik hareketi nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü.
Betis, karşılaşmanın kalan bölümünü 10 kişi sürdürmek zorunda kaldı.
ERIC GARCIA VE DANI OLMO FARKI AÇTI
Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından Barcelona, 62. dakikada dördüncü golünü buldu.
Lamine Yamal'ın kullandığı serbest vuruşun devamında Pau Cubarsi'nin müdahale ettiği topu Eric Garcia filelere gönderdi ve skor 4-2 oldu.
Katalan ekibinde son sözü ise Dani Olmo söyledi.
81. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla ağları havalandıran Olmo, Barcelona'nın beşinci golünü kaydetti.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Barcelona, Real Betis deplasmanından 5-2 galip ayrıldı.
BARCELONA LALIGA REKORUNU EGALE ETTİ
Barcelona, Real Betis karşısında aldığı galibiyetle 2026-2027 sezonundaki dokuzuncu lig maçını da kazandı.
İlk dokuz haftada 27 puan toplayan Katalan ekibi, İspanya LaLiga tarihinde sezona üst üste dokuz galibiyetle başlama rekoruna ortak oldu.
Söz konusu rekor, 1968-1969 sezonunda ilk dokuz lig maçını kazanan Real Madrid'e aitti.
Hansi Flick'in öğrencileri, aynı zamanda Barcelona'nın kulüp tarihindeki en iyi lig başlangıcını da geliştirdi.
BU SEZON 11 RESMÎ MAÇTA 11 GALİBİYET
Barcelona, Real Betis karşısındaki galibiyetle sezon başından bu yana oynadığı resmî maçlardaki galibiyet serisini de sürdürdü.
LaLiga'da dokuz karşılaşmayı kazanan Katalan temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de çıktığı iki mücadeleden galibiyetle ayrıldı.
Böylece Barcelona, 2026-2027 sezonundaki ilk 11 resmî maçını kazanmış oldu.
GELECEK HAFTA EL CLASICO VAR
Barcelona, LaLiga'nın 10. haftasında Real Madrid'i Camp Nou'da konuk edecek.
Ligin ilk dokuz haftasını kayıpsız geçen Katalan ekibi, ezeli rakibi karşısında galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.
Real Betis ise gelecek hafta Celta Vigo deplasmanına çıkacak.
Barcelona, El Clasico öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile de karşılaşacak.