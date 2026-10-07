CANLI YAYIN | Malatya Yeşilyurt - Gelecek Siirt 56
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu "Türkiye'nin Kupası'nda" Malatya Yeşilyurt sahasında Gelecek Siirt 56 ile karşılaşıyor. A Spor ekranlarından yayınlanan ve kazanan takımın adını 3. tura yazdıracağı karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor.
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu "Türkiye'nin Kupası'nda" Malatya Yeşilyurt sahasında Gelecek Siirt 56 ile karşılaşıyor.
ASpor CANLI YAYIN
2. TUR PROGRAMI
7 EKİM ÇARŞAMBA
20.00 Eskişehirspor-1922 Akşehirspor (Prof. Dr. Fethi Heper)
8 EKİM PERŞEMBE
14.00 Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Kahta 02 Spor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)
17.00 Denizli İdmanyurdu 1959 Spor-Serikspor (Denizli Atatürk)
20.00 Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli 1980 Spor (19 Eylül)
KURA ÇEKİMİ CUMA GÜNÜ
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçlarının sona ermesinin ardından 3. tur eşleşmeleri belli olacak.
3. tur kura çekimi 9 Ekim Cuma günü saat 11.00'de gerçekleşecek.
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