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CANLI YAYIN | Malatya Yeşilyurt - Gelecek Siirt 56

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu "Türkiye'nin Kupası'nda" Malatya Yeşilyurt sahasında Gelecek Siirt 56 ile karşılaşıyor. A Spor ekranlarından yayınlanan ve kazanan takımın adını 3. tura yazdıracağı karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

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CANLI YAYIN | Malatya Yeşilyurt - Gelecek Siirt 56

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam ediyor.

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu "Türkiye'nin Kupası'nda" Malatya Yeşilyurt sahasında Gelecek Siirt 56 ile karşılaşıyor.

ASpor CANLI YAYIN

2. TUR PROGRAMI

7 EKİM ÇARŞAMBA

20.00 Eskişehirspor-1922 Akşehirspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

8 EKİM PERŞEMBE

14.00 Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Kahta 02 Spor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

17.00 Denizli İdmanyurdu 1959 Spor-Serikspor (Denizli Atatürk)

20.00 Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli 1980 Spor (19 Eylül)

KURA ÇEKİMİ CUMA GÜNÜ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçlarının sona ermesinin ardından 3. tur eşleşmeleri belli olacak.

3. tur kura çekimi 9 Ekim Cuma günü saat 11.00'de gerçekleşecek.

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CANLI YAYIN | Malatya Yeşilyurt - Gelecek Siirt 56-2 CANLI YAYIN | Malatya Yeşilyurt - Gelecek Siirt 56-3 CANLI YAYIN | Malatya Yeşilyurt - Gelecek Siirt 56-4
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