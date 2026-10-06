Karşılaşmaya etkili başlayan VakıfBank, ilk seti 25-21 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.

Giovanni Guidetti'nin öğrencileri çekişmeli geçen ikinci sette de üstünlüğünü korudu. Seti 25-23 alan sarı-siyahlılar skoru 2-0'a getirdi ve kupaya bir adım daha yaklaştı.