Şampiyonlar Kupası'nda 5 setlik düello! Vakıfbank şampiyon
VakıfBank, 2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Antalya'da oynanan mücadelede ilk 2 seti kazanan sarı-siyahlılar, Eczacıbaşı'nın geri dönüşüne rağmen karar setinde üstünlüğünü yeniden kurdu ve sezona kupayla başladı.
Karşılaşmaya etkili başlayan VakıfBank, ilk seti 25-21 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.
Giovanni Guidetti'nin öğrencileri çekişmeli geçen ikinci sette de üstünlüğünü korudu. Seti 25-23 alan sarı-siyahlılar skoru 2-0'a getirdi ve kupaya bir adım daha yaklaştı.
ECZACIBAŞI GERİ DÖNDÜ
Eczacıbaşı Peron İstanbul üçüncü setle birlikte oyuna ortak oldu.
Turuncu-beyazlı ekip üçüncü seti 25-19 kazanarak farkı bire indirdi. Dördüncü sette de üstünlüğünü sürdüren Eczacıbaşı, rakibine 25-17 üstünlük kurdu ve skoru 2-2'ye getirerek mücadeleyi karar setine taşıdı.
KARAR SETİNDE VAKIFBANK ÜSTÜNLÜĞÜ
Şampiyonun belirlendiği beşinci sette VakıfBank yeniden kontrolü ele aldı.
Sarı-siyahlılar karar setinde rakibine 15-10 üstünlük kurarak mücadeleyi 3-2 kazandı ve 2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.
SEZONA KUPAYLA BAŞLADI
Antalya'da düzenlenen organizasyonda ezeli rakibini mağlup eden VakıfBank, sezonun ilk kupasını müzesine götürdü. 17. kez düzenlenen AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda gülen taraf Giovanni Guidetti yönetimindeki sarı-siyahlı ekip oldu.
SETLERE GÖRE SONUÇLAR
1. Set: 25-21
2. Set: 25-23
3. Set: 19-25
4. Set: 17-25
5. Set: 15-10