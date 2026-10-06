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Şampiyonlar Kupası'nda 5 setlik düello! Vakıfbank şampiyon

VakıfBank, 2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Antalya'da oynanan mücadelede ilk 2 seti kazanan sarı-siyahlılar, Eczacıbaşı'nın geri dönüşüne rağmen karar setinde üstünlüğünü yeniden kurdu ve sezona kupayla başladı.

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Şampiyonlar Kupası'nda 5 setlik düello! Vakıfbank şampiyon

Karşılaşmaya etkili başlayan VakıfBank, ilk seti 25-21 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.

Giovanni Guidetti'nin öğrencileri çekişmeli geçen ikinci sette de üstünlüğünü korudu. Seti 25-23 alan sarı-siyahlılar skoru 2-0'a getirdi ve kupaya bir adım daha yaklaştı.

VakıfBank, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup etti. (Fotoğraf: AA)VakıfBank, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Peron İstanbul'u 3-2 mağlup etti. (Fotoğraf: AA)

ECZACIBAŞI GERİ DÖNDÜ

Eczacıbaşı Peron İstanbul üçüncü setle birlikte oyuna ortak oldu.

Turuncu-beyazlı ekip üçüncü seti 25-19 kazanarak farkı bire indirdi. Dördüncü sette de üstünlüğünü sürdüren Eczacıbaşı, rakibine 25-17 üstünlük kurdu ve skoru 2-2'ye getirerek mücadeleyi karar setine taşıdı.

Sarı-siyahlılar karşılaşmanın ilk setini 25-21 kazandı. (Fotoğraf: AA)Sarı-siyahlılar karşılaşmanın ilk setini 25-21 kazandı. (Fotoğraf: AA)

KARAR SETİNDE VAKIFBANK ÜSTÜNLÜĞÜ

Şampiyonun belirlendiği beşinci sette VakıfBank yeniden kontrolü ele aldı.

Sarı-siyahlılar karar setinde rakibine 15-10 üstünlük kurarak mücadeleyi 3-2 kazandı ve 2026 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

Giovanni Guidetti'nin ekibi mücadeleyi 3-2 kazanarak kupaya uzandı. (Fotoğraf: AA)Giovanni Guidetti'nin ekibi mücadeleyi 3-2 kazanarak kupaya uzandı. (Fotoğraf: AA)

SEZONA KUPAYLA BAŞLADI

Antalya'da düzenlenen organizasyonda ezeli rakibini mağlup eden VakıfBank, sezonun ilk kupasını müzesine götürdü. 17. kez düzenlenen AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda gülen taraf Giovanni Guidetti yönetimindeki sarı-siyahlı ekip oldu.

SETLERE GÖRE SONUÇLAR

1. Set: 25-21
2. Set: 25-23
3. Set: 19-25
4. Set: 17-25
5. Set: 15-10

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