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Tatangalar evinde turladı! Sakaryaspor 2-0 Arıt Kayadibispor

Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Arıt Kayadibispor'u 2-0 mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmada yeşil-siyahlılara turu getiren golleri Mertcan Açıkgöz ile Hakkı Türker kaydetti. İşte atılan goller...

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Tatangalar evinde turladı! Sakaryaspor 2-0 Arıt Kayadibispor

Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Arıt Kayadibispor'u 2-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi. Golleri Mertcan Açıkgöz ve Hakkı Türker attı.

Sakaryaspor maçta gol perdesini açan taraf oldu. (Fotoğraf: A Spor)Sakaryaspor maçta gol perdesini açan taraf oldu. (Fotoğraf: A Spor)

GOL

Sakaryaspor 1-0 Arıt Kayadibi

Video Oynatma İkonu GOL | Sakaryaspor 1-0 Arit Kayadibispor

İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında Sakaryaspor rakip kalede üstünlük golünü aradı ancak iki ekip de skor üretemedi.

İlk 45 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı.

MERTCAN AÇIKGÖZ PERDEYİ AÇTI

Sakaryaspor ikinci yarıya golle başladı. 46. dakikada Muhammet Ali Özbaşkıcı'nın pasını değerlendiren Mertcan Açıkgöz topu ağlara gönderdi ve yeşil-siyahlıları 1-0 öne geçirdi.

HAKKI TÜRKER FARKI 2'YE ÇIKARDI

Ev sahibi ekip üstünlüğü ele geçirdikten sonra ikinci golü bulmak için baskısını sürdürdü. 72. dakikada sahneye çıkan Hakkı Türker fileleri havalandırdı ve skoru 2-0'a taşıdı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol çıkmadı ve Sakaryaspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SAKARYASPOR 3. TURA YÜKSELDİ

Ümit Bozkurt yönetimindeki Sakaryaspor, Arıt Kayadibispor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 3. Eleme Turu'na yazdırdı. Arıt Kayadibispor ise 2. Eleme Turu'nda kupaya veda etti.

Sakaryaspor maçta farkı ikiye çıkardı. (Fotoğraf: A Spor)Sakaryaspor maçta farkı ikiye çıkardı. (Fotoğraf: A Spor)

2. TUR PROGRAMI

6 EKİM SALI

19.00 Karşıyaka-1923 Afyonkarahisar SK (Alsancak Mustafa Denizli)

7 EKİM ÇARŞAMBA

14.00 Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor (Karaelmas Kemal Köksal)

14.00 Hatayspor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Reyhanlı Tayfun Sökmen)

14.00 Kars 36 Spor-Fatsa Belediyespor (Kars Atletizm Sahası)

14.00 Niğde Belediyespor-Ağrı 1970 Spor (Niğde 5 Şubat)

14.00 Tokat Belediyespor-Etimesgutspor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfat-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Kızıltepe İlçe)

14.00 Ayos Osmaniyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Cevdetiye 1 Nolu Saha)

14.00 Hakkari Zapspor-Adana Demirspor (Merzan Şehir)

14.00 Somaspor-Alanya 1221 Futbol (Soma Nazım Yavuz)

14.00 Adanaspor-Adana Adaletgücüspor (Yeni Adana)

14.00 Pazarspor-Efor Çay Erbaaspor (Pazar İlçe)

14.30 Silivrispor-Kartal Bulvar Kartalimen (Silivri Müjdat Gürsu)

14.30 Küçükçekmece Sinopspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (İBB 100. Yıl)

14.30 Bursa Yıldırımspor-Amasyaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

14.30 Gölcükspor-Yozgat Belediyesi Bozok (Gölcük Şehir)

14.30 Karacabey Belediyespor-Galataspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

14.30 Gemlik Sümerbey Futbol-Uşakspor (Gemlik Atatürk)

14.30 Söke 1970 Spor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Söke İlçe)

14.30 Bigaspor-Balıkesirspor (Biga İlyas Bayram)

14.30 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Kepezspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

15.00 Karabük İdmanyurdu-Beykoz Anadoluspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları-Fethiyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.00 Malatya Yeşilyurtspor-Gelecek Siirt 56 Spor (Yeni Malatya)

20.00 Eskişehirspor-1922 Akşehirspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

8 EKİM PERŞEMBE

14.00 Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Kahta 02 Spor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)

17.00 Denizli İdmanyurdu 1959 Spor-Serikspor (Denizli Atatürk)

20.00 Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli 1980 Spor (19 Eylül)

KURA ÇEKİMİ CUMA GÜNÜ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçlarının sona ermesinin ardından 3. tur eşleşmeleri belli olacak.

3. tur kura çekimi 9 Ekim Cuma günü saat 11.00'de gerçekleşecek.

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