Tatangalar evinde turladı! Sakaryaspor 2-0 Arıt Kayadibispor
Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Arıt Kayadibispor'u 2-0 mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmada yeşil-siyahlılara turu getiren golleri Mertcan Açıkgöz ile Hakkı Türker kaydetti. İşte atılan goller...
Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Arıt Kayadibispor'u 2-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi. Golleri Mertcan Açıkgöz ve Hakkı Türker attı.
GOL
Sakaryaspor 1-0 Arıt KayadibiGOL | Sakaryaspor 1-0 Arit Kayadibispor
İLK YARIDA GOL ÇIKMADI
Karşılaşmanın ilk yarısında Sakaryaspor rakip kalede üstünlük golünü aradı ancak iki ekip de skor üretemedi.
İlk 45 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı.
MERTCAN AÇIKGÖZ PERDEYİ AÇTI
Sakaryaspor ikinci yarıya golle başladı. 46. dakikada Muhammet Ali Özbaşkıcı'nın pasını değerlendiren Mertcan Açıkgöz topu ağlara gönderdi ve yeşil-siyahlıları 1-0 öne geçirdi.
HAKKI TÜRKER FARKI 2'YE ÇIKARDI
Ev sahibi ekip üstünlüğü ele geçirdikten sonra ikinci golü bulmak için baskısını sürdürdü. 72. dakikada sahneye çıkan Hakkı Türker fileleri havalandırdı ve skoru 2-0'a taşıdı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol çıkmadı ve Sakaryaspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
SAKARYASPOR 3. TURA YÜKSELDİ
Ümit Bozkurt yönetimindeki Sakaryaspor, Arıt Kayadibispor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 3. Eleme Turu'na yazdırdı. Arıt Kayadibispor ise 2. Eleme Turu'nda kupaya veda etti.
2. TUR PROGRAMI
6 EKİM SALI
19.00 Karşıyaka-1923 Afyonkarahisar SK (Alsancak Mustafa Denizli)
7 EKİM ÇARŞAMBA
14.00 Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor (Karaelmas Kemal Köksal)
14.00 Hatayspor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Reyhanlı Tayfun Sökmen)
14.00 Kars 36 Spor-Fatsa Belediyespor (Kars Atletizm Sahası)
14.00 Niğde Belediyespor-Ağrı 1970 Spor (Niğde 5 Şubat)
14.00 Tokat Belediyespor-Etimesgutspor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
14.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfat-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Kızıltepe İlçe)
14.00 Ayos Osmaniyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Cevdetiye 1 Nolu Saha)
14.00 Hakkari Zapspor-Adana Demirspor (Merzan Şehir)
14.00 Somaspor-Alanya 1221 Futbol (Soma Nazım Yavuz)
14.00 Adanaspor-Adana Adaletgücüspor (Yeni Adana)
14.00 Pazarspor-Efor Çay Erbaaspor (Pazar İlçe)
14.30 Silivrispor-Kartal Bulvar Kartalimen (Silivri Müjdat Gürsu)
14.30 Küçükçekmece Sinopspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (İBB 100. Yıl)
14.30 Bursa Yıldırımspor-Amasyaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
14.30 Gölcükspor-Yozgat Belediyesi Bozok (Gölcük Şehir)
14.30 Karacabey Belediyespor-Galataspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
14.30 Gemlik Sümerbey Futbol-Uşakspor (Gemlik Atatürk)
14.30 Söke 1970 Spor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Söke İlçe)
14.30 Bigaspor-Balıkesirspor (Biga İlyas Bayram)
14.30 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Kepezspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)
15.00 Karabük İdmanyurdu-Beykoz Anadoluspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.00 Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları-Fethiyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
17.00 Malatya Yeşilyurtspor-Gelecek Siirt 56 Spor (Yeni Malatya)
20.00 Eskişehirspor-1922 Akşehirspor (Prof. Dr. Fethi Heper)
8 EKİM PERŞEMBE
14.00 Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Kahta 02 Spor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)
17.00 Denizli İdmanyurdu 1959 Spor-Serikspor (Denizli Atatürk)
20.00 Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli 1980 Spor (19 Eylül)
KURA ÇEKİMİ CUMA GÜNÜ
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçlarının sona ermesinin ardından 3. tur eşleşmeleri belli olacak.
3. tur kura çekimi 9 Ekim Cuma günü saat 11.00'de gerçekleşecek.