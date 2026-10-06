Sakaryaspor, Ziraat Türkiye Kupası 'nda Arıt Kayadibispor'u 2-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi. Golleri Mertcan Açıkgöz ve Hakkı Türker attı.

Sakaryaspor maçta gol perdesini açan taraf oldu. (Fotoğraf: A Spor)

GOL

Sakaryaspor 1-0 Arıt Kayadibi

GOL | Sakaryaspor 1-0 Arit Kayadibispor

İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk yarısında Sakaryaspor rakip kalede üstünlük golünü aradı ancak iki ekip de skor üretemedi.

İlk 45 dakika 0-0 eşitlikle tamamlandı.

MERTCAN AÇIKGÖZ PERDEYİ AÇTI

Sakaryaspor ikinci yarıya golle başladı. 46. dakikada Muhammet Ali Özbaşkıcı'nın pasını değerlendiren Mertcan Açıkgöz topu ağlara gönderdi ve yeşil-siyahlıları 1-0 öne geçirdi.

HAKKI TÜRKER FARKI 2'YE ÇIKARDI

Ev sahibi ekip üstünlüğü ele geçirdikten sonra ikinci golü bulmak için baskısını sürdürdü. 72. dakikada sahneye çıkan Hakkı Türker fileleri havalandırdı ve skoru 2-0'a taşıdı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol çıkmadı ve Sakaryaspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SAKARYASPOR 3. TURA YÜKSELDİ

Ümit Bozkurt yönetimindeki Sakaryaspor, Arıt Kayadibispor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 3. Eleme Turu'na yazdırdı. Arıt Kayadibispor ise 2. Eleme Turu'nda kupaya veda etti.