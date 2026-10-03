TFF’den Ferhat Gündoğdu sonrası MHK ve hakem ataması kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu 'nun tutuklanması ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin'in adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasının ardından açıklama yayımladı. Federasyon, yeni Merkez Hakem Kurulunun oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın ardından Merkez Hakem Kurulunda yeni bir dönem başladı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı.

HAKEM ATAMALARINI 5 İSİM YAPACAK

TFF'nin açıklamasına göre yeni Merkez Hakem Kurulunun atama süreci tamamlanıncaya kadar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının hakem atamalarını 5 isim gerçekleştirecek.

Hakemleri belirleyecek kurulda;

MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu

Ali Zağlı

Kamil Abitoğlu

İbrahim Çınar

Ziya Çetin

yer alacak.

YENİ MHK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Federasyon, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile kurul üyelerinin atanmasına yönelik sürecin devam ettiğini belirtti.

TFF açıklamasında, yeni MHK Başkanı ve üyelerine ilişkin gerekli bilgilendirmenin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

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