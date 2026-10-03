TFF’den Ferhat Gündoğdu sonrası MHK ve hakem ataması kararı
Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun tutuklanmasının ardından hakem atamalarında izlenecek yol haritasını duyurdu. Yeni MHK oluşturulana kadar Ziraat Türkiye Kupası’nda 6, 7 ve 8 Ekim’de oynanacak karşılaşmaların hakemlerini Hikmet Öksüzoğlu ile dört kurul üyesi belirleyecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın ardından Merkez Hakem Kurulunda yeni bir dönem başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin'in adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasının ardından açıklama yayımladı. Federasyon, yeni Merkez Hakem Kurulunun oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
HAKEM ATAMALARINI 5 İSİM YAPACAK
TFF'nin açıklamasına göre yeni Merkez Hakem Kurulunun atama süreci tamamlanıncaya kadar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının hakem atamalarını 5 isim gerçekleştirecek.
Hakemleri belirleyecek kurulda;
MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu
Ali Zağlı
Kamil Abitoğlu
İbrahim Çınar
Ziya Çetin
yer alacak.
YENİ MHK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Federasyon, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile kurul üyelerinin atanmasına yönelik sürecin devam ettiğini belirtti.
TFF açıklamasında, yeni MHK Başkanı ve üyelerine ilişkin gerekli bilgilendirmenin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.