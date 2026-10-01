A Millî Takım’da Belçika maçı öncesi Montella ve Arda Güler’den mesajlar

A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve millî futbolcu Arda Güler, Belçika maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. İki isim, karşılaşma öncesi takımın son durumu ve hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıyor. Türkiye-Belçika mücadelesi ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

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