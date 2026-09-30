Turkcell Süper Kupa 2026'nın takvimi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre organizasyonda yarı final müsabakaları 4 ve 5 Ocak 2027'de, final ise 9 Ocak 2027'de oynanacak.

Galatasaray (Foto: DHA)



HEYECAN TURKUVAZ MEDYA'DA YAŞANACAK



Turkuvaz Medya'dan yayınalnacak ve bu yıl son kez 4 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonda Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe eşleşmeleri oynanacak. Hangi yarı finalin hangi tarihte yapılacağı kura çekimiyle belirlenecek, stadyumlar ise daha sonra açıklanacak. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklaması şöyle: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 24.09.2026 tarihli toplantısında Turkcell Süper Kupa 2026'nın tarihleri belirlenmiştir.