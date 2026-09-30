Süper Kupa 2026 takvimi belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor sahne alacak
Türkiye Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Kupa 2026'nın maç tarihlerini ve yarı final eşleşmelerini açıkladı. Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ile Fenerbahçe yarı finalde karşı karşıya gelecek. Yarı finaller 4-5 Ocak 2027'de, final ise 9 Ocak 2027'de oynanacak.
Turkcell Süper Kupa 2026'nın takvimi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre organizasyonda yarı final müsabakaları 4 ve 5 Ocak 2027'de, final ise 9 Ocak 2027'de oynanacak.
HEYECAN TURKUVAZ MEDYA'DA YAŞANACAK
Turkuvaz Medya'dan yayınalnacak ve bu yıl son kez 4 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyonda Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor-Fenerbahçe eşleşmeleri oynanacak. Hangi yarı finalin hangi tarihte yapılacağı kura çekimiyle belirlenecek, stadyumlar ise daha sonra açıklanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklaması şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 24.09.2026 tarihli toplantısında Turkcell Süper Kupa 2026'nın tarihleri belirlenmiştir.
Buna göre, yarı final maçları 4 Ocak 2027 Pazartesi günü ve 5 Ocak 2027 Salı günü, final müsabakası ise 9 Ocak 2027 Cumartesi günü oynanacaktır. Bu yıl son kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da, Süper Kupa Müsabakaları Statüsü uyarınca, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2025-2026 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti TÜMOSAN Konyaspor; 2025-2026 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor A.Ş. ile de Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu ikincisi Fenerbahçe A.Ş. karşılaşacaktır.
Yarı final müsabakalarını kazanan takımlar, Turkcell Süper Kupa 2026'nın finalinde karşı karşıya geleceklerdir. Hangi eşleşmenin hangi tarihte oynanacağı, kulüplerimiz ile birlikte yapılacak olan kura çekimi sonucunda belirlenecektir. Müsabakaların oynanacağı stadyumlar daha sonra ilan edilecektir.
Türkiye Futbol Federasyonu olarak Turkcell Süper Kupa 2026'da mücadele edecek takımlarımıza başarılar dileriz."