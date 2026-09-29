Başkan Erdoğan'a forma hediyesi! Genel merkezde özel sporcularla buluştu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu temsilcileri ve sporcularla bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi’nde basına kapalı gerçekleşen kabulde sporcular, Erdoğan’a isminin yazılı olduğu forma hediye etti.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu temsilcileri ve sporcularını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen buluşmada federasyon temsilcileri ile özel sporcular Erdoğan'la bir araya geldi.
Kabulde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu temsilcileri ve sporcular, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a isminin yazılı olduğu forma hediye etti. Buluşma, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor