CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan'a forma hediyesi! Genel merkezde özel sporcularla buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu temsilcileri ve sporcularla bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi’nde basına kapalı gerçekleşen kabulde sporcular, Erdoğan’a isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan'a forma hediyesi! Genel merkezde özel sporcularla buluştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu temsilcileri ve sporcularını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen buluşmada federasyon temsilcileri ile özel sporcular Erdoğan'la bir araya geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a forma hediye edildiBaşkan Recep Tayyip Erdoğan'a forma hediye edildi

Kabulde Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu temsilcileri ve sporcular, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a isminin yazılı olduğu forma hediye etti. Buluşma, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan'a forma hediyesi! Genel merkezde özel sporcularla buluştu-3 Başkan Erdoğan'a forma hediyesi! Genel merkezde özel sporcularla buluştu-4 Başkan Erdoğan'a forma hediyesi! Genel merkezde özel sporcularla buluştu-5
Devler liderlik maçında! İspanya - Hırvatistan A Haber CANLI YAYIN
SONRAKİ HABER

3. Grup'ta liderlik maçı CANLI YAYIN
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler