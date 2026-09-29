Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu temsilcileri ve sporcularını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen buluşmada federasyon temsilcileri ile özel sporcular Erdoğan'la bir araya geldi.