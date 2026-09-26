Yarı finalin ilk mücadelesinde Orhan Okulu ile Seçkin Duman karşı karşıya geldi. Kısa süre önce 674. Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'nde 7. kez başpehlivan olan Okulu, rakibini 17. dakikada uyguladığı keçi dikmesi oyunuyla mağlup etti. Deneyimli başpehlivan, müsabakayı puanlamaya bırakmadan kazanarak finale çıkan ilk isim oldu.

Mustafa Taş ve Orhan Okulu, Başkan Erdoğan'ın karşısına çıktı

İKİ KUZENİN MÜCADELESİNDE KAZANAN MUSTAFA TAŞ

Diğer yarı final karşılaşmasında ise Mustafa Taş ile Erkan Taş kozlarını paylaştı. Çeyrek finalde amca oğlu Yusuf İslam Taş'ı eleyen Erkan Taş, bu kez diğer kuzeni Mustafa Taş'ın karşısına çıktı. Müsabaka sırasında kısa süreli sakatlık yaşayan Mustafa Taş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından güreşe devam etti. Zorlu mücadeleyi kazanan Taş, finalde Orhan Okulu'nun rakibi oldu.