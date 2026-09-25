2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 90 kiloda Türkiye'yi temsil eden Emrah Yaşar, şampiyonluk mücadelesinde İspanyol Enmanuel Reyes Pla ile karşılaştı. Finalde rakibini mağlup eden Fenerbahçeli boksör, altın madalyayı kazanarak Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Emrah Yaşar altın madalyaya uzanmayı başardı

KARİYERİNE BİR ŞAMPİYONLUK DAHA EKLEDİ

Daha önce kick boksta Avrupa şampiyonluğu yaşayan Emrah Yaşar, U22 ve U23 yaş kategorilerinde de Avrupa şampiyonlukları elde etmişti. Bulgaristan'daki organizasyonda 90 kiloda altın madalyaya uzanan milli boksör, başarılarına bir yenisini ekledi.

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