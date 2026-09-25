Bir altın madalya da erkeklerden! Milli boksör İspanyol rakibine acımadı
Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'ye bir altın madalya daha geldi. Fenerbahçeli milli boksör Emrah Yaşar, erkekler 90 kilo finalinde İspanyol Enmanuel Reyes Pla'yı mağlup ederek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Daha önce farklı yaş kategorilerinde de önemli başarılara imza atan milli sporcu, kariyerine bir altın madalya daha ekledi.
Giriş Tarihi:
2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 90 kiloda Türkiye'yi temsil eden Emrah Yaşar, şampiyonluk mücadelesinde İspanyol Enmanuel Reyes Pla ile karşılaştı. Finalde rakibini mağlup eden Fenerbahçeli boksör, altın madalyayı kazanarak Avrupa'nın zirvesine çıktı.
KARİYERİNE BİR ŞAMPİYONLUK DAHA EKLEDİ
Daha önce kick boksta Avrupa şampiyonluğu yaşayan Emrah Yaşar, U22 ve U23 yaş kategorilerinde de Avrupa şampiyonlukları elde etmişti. Bulgaristan'daki organizasyonda 90 kiloda altın madalyaya uzanan milli boksör, başarılarına bir yenisini ekledi.
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor