Kalender, kariyerini Bandırmaspor'da sürdürüyordu. Genç futbolcu daha önce Adana Demirspor formasını da giyerek kulübün altyapı ve profesyonel takım yapılanmasında yer aldı.

Tolga Kalender'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. 25 yaşındaki futbolcunun vefat haberi ailesi ve yakınlarının yanı sıra daha önce formasını giydiği kulüplerde de üzüntüyle karşılandı.



ADANA DEMİRSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adana Demirspor, eski futbolcusu Tolga Kalender'in vefatının ardından yaptığı paylaşımda, "Adana Demirspor'umuza uzun yıllar emek veren, formasını büyük bir özveriyle taşıyan eski futbolcumuz Tolga Kalender'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mavi-lacivertli formamız altında verdiği emekler, mücadeleleri ve güzel hatıralarıyla camiamızın hafızasında daima yaşayacaktır. Merhum Tolga Kalender'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Tolga Kalender, bugün ikindi namazının ardından Adana Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

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