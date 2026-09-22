Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni turun programı netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre kupada 2. tur karşılaşmaları ekim ayının ilk haftasında oynanacak.

MAÇLAR 6, 7 VE 8 EKİM'DE

TFF'nin duyurusuna göre Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda mücadele edilecek karşılaşmalar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak. Bu turla birlikte takımlar, Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak.