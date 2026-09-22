Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı! İşte maç programı
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçlarıyla devam edecek. TFF'den yapılan açıklamada bu turda oynanacak müsabakaların tarihleri de belli oldu. Buna göre karşılaşmalar 6,7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak. İşte maç programı...
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni turun programı netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre kupada 2. tur karşılaşmaları ekim ayının ilk haftasında oynanacak.
MAÇLAR 6, 7 VE 8 EKİM'DE
TFF'nin duyurusuna göre Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda mücadele edilecek karşılaşmalar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak. Bu turla birlikte takımlar, Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak.
TFF'den yapılan açıklama ve fikstür şu şekilde:
"Türkiye Kupası 2. eleme turu müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.
Bu turda maçlar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacaktır."
Karşılaşmaların programı şöyle:
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