Mauro Icardi ve Muhammed Salah trafik ihlalleriyle gündemde: Biri 6 ay men edildi, diğerinin ehliyetine el konuldu
Futbol dünyasının yıldız isimleri Mauro Icardi ve Muhammed Salah, trafik ihlalleri nedeniyle uygulanan yaptırımlarla gündeme geldi. Arjantin'de Icardi'nin süresi dolmuş ehliyetle araç kullandığı tespit edilirken, İngiltere'de Trabzonspor'un yeni transferi Salah'a 6 ay araç kullanma yasağı ve para cezası verildi.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Mauro Icardi, Arjantin'de sosyal medyada yayılan araç görüntüleri nedeniyle gündeme geldi.
Arjantin Ulaştırma Bakanlığı, Icardi'nin araç kullanırken çekilen görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede futbolcunun sürücü belgesinin süresinin dolduğu belirlendi. Görüntülerde Icardi'nin yanında bulunan Eugenia "China" Suárez'in emniyet kemerini çıkardığı ve araç hareket halindeyken vücudunun büyük bölümünü pencereden dışarı çıkardığı görüldü.
Bakanlık, Icardi'nin ehliyetine tedbir amacıyla el konulduğunu açıkladı. Futbolcunun yeniden ehliyet alabilmesi için araç kullanmaya uygun olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında, "Icardi, süresi dolmuş ehliyetle sürücü koltuğunda! Eugenia 'la China' Suárez kemerini çözdü ve Mauro Icardi sürüşe devam ederken vücudunun büyük bir kısmını pencereden dışarı çıkardı. Videonun yayılması üzerine Icardi'nin sürücü ehliyetinin süresinin dolduğunu tespit ettik." ifadeleri kullanıldı.
ICARDİ'DEN BAKANLIĞA TEPKİ
Mauro Icardi, Ulaştırma Bakanlığının açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Arjantinli futbolcu, İtalya'da geçerli olduğunu belirttiği ehliyetinin nasıl geçersiz hale getirildiğini sordu.
Icardi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Merhaba, iyi günler. 2029 yılına kadar geçerli olan İtalyan ehliyetimi nasıl olup da geçersiz hale getirdiklerini öğrenmek istiyorum. Ulaştırma Bakanlığı'nın bile biraz medyada yer bulabilmek için benimle uğraşması bana oldukça tuhaf geliyor. Ülkemizde daha rahat ulaşım sağlayabilmek için yolları düzeltmekle ilgilenin; tweet atıp hiçbir şey yapmadan oturmak yerine işinizi yapın. İnsanlara yalan söylemeyi bırakın ve çalışmaya başlayın. Arjantin ehliyeti, Avrupa ehliyetine çevrildiğinde teslim edilmek zorunda. Hangi geçersiz kılma işleminden bahsediyorsunuz? Her şey biraz olsun gündem yaratmak ve dedikodu malzemesi çıkarmak için yapılıyor."
Arjantin basınında Icardi'nin trafikten men süresinin uzun yıllara yayıldığına ilişkin farklı bilgiler yer aldı. Bazı haberlerde yasağın 2029'a, bazı haberlerde ise 2099'a kadar uzandığı öne sürüldü.
SALAH'A 6 AY ARAÇ KULLANMA YASAĞI
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Muhammed Salah da İngiltere'de trafik cezasıyla karşı karşıya kaldı. Hız sınırını aşan Salah'a mahkeme tarafından 6 ay araç kullanma yasağı verildi. Mısırlı futbolcu ayrıca 660 sterlin para cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, Salah'ın 120 sterlin mahkeme masrafı ve 264 sterlin mağdur ek ücreti ödemesine de karar verdi.
Salah'ın daha önce de trafik ihlali nedeniyle ceza aldığı ortaya çıktı. Yıldız futbolcu, 2022 yılında Stockport'ta hız sınırını aşması nedeniyle 200 sterlin para cezası almış ve ehliyetine 3 ceza puanı işlenmişti.