ICARDİ'DEN BAKANLIĞA TEPKİ

Mauro Icardi, Ulaştırma Bakanlığının açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Arjantinli futbolcu, İtalya'da geçerli olduğunu belirttiği ehliyetinin nasıl geçersiz hale getirildiğini sordu.

Icardi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba, iyi günler. 2029 yılına kadar geçerli olan İtalyan ehliyetimi nasıl olup da geçersiz hale getirdiklerini öğrenmek istiyorum. Ulaştırma Bakanlığı'nın bile biraz medyada yer bulabilmek için benimle uğraşması bana oldukça tuhaf geliyor. Ülkemizde daha rahat ulaşım sağlayabilmek için yolları düzeltmekle ilgilenin; tweet atıp hiçbir şey yapmadan oturmak yerine işinizi yapın. İnsanlara yalan söylemeyi bırakın ve çalışmaya başlayın. Arjantin ehliyeti, Avrupa ehliyetine çevrildiğinde teslim edilmek zorunda. Hangi geçersiz kılma işleminden bahsediyorsunuz? Her şey biraz olsun gündem yaratmak ve dedikodu malzemesi çıkarmak için yapılıyor."

Arjantin basınında Icardi'nin trafikten men süresinin uzun yıllara yayıldığına ilişkin farklı bilgiler yer aldı. Bazı haberlerde yasağın 2029'a, bazı haberlerde ise 2099'a kadar uzandığı öne sürüldü.