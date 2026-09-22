ZİRVEDE ANADOLU EFES BULUNUYOR

Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihinde 14 şampiyonlukla en fazla zafere ulaşan takım Anadolu Efes oldu. Lacivert-beyazlı ekip; 1986, 1992, 1993, 1996, 1998, 2000, 2006, 2009, 2010, 2015, 2018, 2019, 2022 ve 2024 yıllarında kupayı kazandı.

Anadolu Efes, bu şampiyonlukların ilk 9'unu Efes Pilsen, son 5'ini ise Anadolu Efes adıyla elde etti.

Ülkerspor ise 1995, 2001, 2002, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında olmak üzere toplam 6 kez şampiyon oldu. Ülkerspor, üst üste 5 şampiyonlukla bu alandaki en uzun serinin sahibi.

1985'ten bu yana düzenlenen organizasyonda Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer; Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ ise birer kez şampiyonluk yaşadı.

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