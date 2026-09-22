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Canlı Anlatım: 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda dev derbi! Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş karşı karşıya

2025-2026 sezonunda Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe ile ligi ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali'nde ilk yarı sona erdi. Fenerbahçe Tarfin, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadelede soyunma odasına 46-27 önde gitti.

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Canlı Anlatım: 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda dev derbi! Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş karşı karşıya

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihinde ikinci kez karşı karşıya geliyor. İki takım, 24 Eylül 2025'te yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan finalde kozlarını paylaşmıştı. Sarı-lacivertliler, nefes kesen mücadeleyi 85-83 kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.

Karşılaşmada Özlem Yalman, Alper Altuğ Köselerli ve Kaan Büyükçil hakem üçlüsü görev yapıyor. Mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Canlı anlatım

İlk yarı bitti...

FENERBAHÇE TARFİN 46-27 BEŞİKTAŞ

1. Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Tarfin 21 - 10 Beşiktaş

1. Yarı Sonucu: Fenerbahçe Tarfin 46 - 27 Beşiktaş

Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya. (Fotoğraflar: AA, DHA)Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya. (Fotoğraflar: AA, DHA)

FENERBAHÇE 9. ŞAMPİYONLUĞUNU HEDEFLİYOR

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 8 kez şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe, 9. kez mutlu sona ulaşmak için parkede mücadele ediyor.

İlk şampiyonluğunu 1990'da Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde eden sarı-lacivertliler, 1991 ve 1994'te de kupayı kazandı. Fenerbahçe, 2007'de Anadolu Efes'i 79-77 mağlup ederek 13 yıllık aranın ardından yeniden şampiyon oldu. Sarı-lacivertli ekip, 2013, 2016, 2017 ve 2025 yıllarında da kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe'nin organizasyonda 11 ikinciliği bulunuyor.

Canlı Anlatım: 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda dev derbi! Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş karşı karşıya-3

BEŞİKTAŞ İKİNCİ ZAFERİNİN PEŞİNDE

Beşiktaş ise Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı tarihinde ikinci kez kazanmak istiyor.

Siyah-beyazlılar, 30 Eylül 2012'de oynanan finalde Anadolu Efes'i 77-75 yenerek organizasyondaki tek şampiyonluğunu elde etti. Beşiktaş, daha önce 1987'de Karşıyaka'ya, 2025'te ise finalde Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Canlı Anlatım: 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda dev derbi! Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş karşı karşıya-4

ZİRVEDE ANADOLU EFES BULUNUYOR

Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihinde 14 şampiyonlukla en fazla zafere ulaşan takım Anadolu Efes oldu. Lacivert-beyazlı ekip; 1986, 1992, 1993, 1996, 1998, 2000, 2006, 2009, 2010, 2015, 2018, 2019, 2022 ve 2024 yıllarında kupayı kazandı.

Anadolu Efes, bu şampiyonlukların ilk 9'unu Efes Pilsen, son 5'ini ise Anadolu Efes adıyla elde etti.

Ülkerspor ise 1995, 2001, 2002, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında olmak üzere toplam 6 kez şampiyon oldu. Ülkerspor, üst üste 5 şampiyonlukla bu alandaki en uzun serinin sahibi.

1985'ten bu yana düzenlenen organizasyonda Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer; Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ ise birer kez şampiyonluk yaşadı.

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Canlı Anlatım: 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda dev derbi! Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş karşı karşıya-6 Canlı Anlatım: 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda dev derbi! Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş karşı karşıya-7 Canlı Anlatım: 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda dev derbi! Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş karşı karşıya-8

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