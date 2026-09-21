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Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da yaşanacak! İşte dev maçların yayın programı

EFA Uluslar Ligi’nde 2026/27 sezonu 24 Eylül’de başlayacak. Türkiye, A Ligi’ndeki ilk sezonunda Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak. Turkuvaz Medya’nın yayınlayacağı karşılaşmalar ATV, A Spor ve A Haber ekranlarından izlenebilecek. İşte maç programı...

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Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da yaşanacak! İşte dev maçların yayın programı

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026/27 sezonu heyecanı 24 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki önemli organizasyonlarından biri olan turnuvada lig aşaması 17 Kasım'da tamamlanacak.

Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da yaşanacak! İşte dev maçların yayın programı-2
TÜRKİYE İLK KEZ A LİGİ'NDE

A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi'nin A Ligi'nde mücadele edecek.

A Ligi 1. Grup'ta yer alan Türkiye; Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlıların turnuvadaki ilk maçı 25 Eylül Cuma günü Fransa ile olacak.

Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da yaşanacak! İşte dev maçların yayın programı-3
TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI

  • 25 Eylül: Türkiye - Fransa
  • 28 Eylül: Türkiye - İtalya
  • 2 Ekim: Belçika - Türkiye
  • 5 Ekim: İtalya - Türkiye
  • 12 Kasım: Türkiye - Belçika
  • 15 Kasım: Fransa - Türkiye

Lig aşamasının ardından çeyrek final ile yükselme ve düşme play-off karşılaşmaları Mart 2027'de oynanacak.

UEFA'nın planlamasına göre final turnuvası ise 9-13 Haziran 2027 tarihleri arasında düzenlenecek.

Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da yaşanacak! İşte dev maçların yayın programı-4
DEV MAÇLAR TURKUVAZ MEDYA EKRANLARINDA

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın önde gelen milli takımları da karşı karşıya gelecek.

Atv, A Spor ve A Haber ekranlarından yayınlanacak maçlar şöyle:

  • 24 Eylül Perşembe: Hollanda - Almanya | A Spor
  • 24 Eylül Perşembe: Portekiz - Galler | A Haber
  • 25 Eylül Cuma: Türkiye - Fransa | ATV
  • 25 Eylül Cuma: İtalya - Belçika | A Haber
  • 25 Eylül Cuma: İsveç - Romanya | A Spor
  • 26 Eylül Cumartesi: Slovenya - İskoçya | A Spor
  • 26 Eylül Cumartesi: Çekya - Hırvatistan | A Spor
  • 26 Eylül Cumartesi: İngiltere - İspanya | A Haber
  • 27 Eylül Pazar: Sırbistan - Hollanda | A Spor
  • 27 Eylül Pazar: Almanya - Yunanistan | A Haber
  • 27 Eylül Pazar: Norveç - Portekiz | A Spor
  • 28 Eylül Pazartesi: Türkiye - İtalya | ATV
  • 2 Ekim Cuma: Belçika - Türkiye | ATV
  • 5 Ekim Pazartesi: İtalya - Türkiye | ATV
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