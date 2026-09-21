Uluslar Ligi heyecanı Turkuvaz Medya'da yaşanacak! İşte dev maçların yayın programı
EFA Uluslar Ligi’nde 2026/27 sezonu 24 Eylül’de başlayacak. Türkiye, A Ligi’ndeki ilk sezonunda Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak. Turkuvaz Medya’nın yayınlayacağı karşılaşmalar ATV, A Spor ve A Haber ekranlarından izlenebilecek. İşte maç programı...
UEFA Uluslar Ligi'nde 2026/27 sezonu heyecanı 24 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki önemli organizasyonlarından biri olan turnuvada lig aşaması 17 Kasım'da tamamlanacak.
TÜRKİYE İLK KEZ A LİGİ'NDE
A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi'nin A Ligi'nde mücadele edecek.
A Ligi 1. Grup'ta yer alan Türkiye; Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlıların turnuvadaki ilk maçı 25 Eylül Cuma günü Fransa ile olacak.
TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI
- 25 Eylül: Türkiye - Fransa
- 28 Eylül: Türkiye - İtalya
- 2 Ekim: Belçika - Türkiye
- 5 Ekim: İtalya - Türkiye
- 12 Kasım: Türkiye - Belçika
- 15 Kasım: Fransa - Türkiye
Lig aşamasının ardından çeyrek final ile yükselme ve düşme play-off karşılaşmaları Mart 2027'de oynanacak.
UEFA'nın planlamasına göre final turnuvası ise 9-13 Haziran 2027 tarihleri arasında düzenlenecek.
DEV MAÇLAR TURKUVAZ MEDYA EKRANLARINDA
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın önde gelen milli takımları da karşı karşıya gelecek.
Atv, A Spor ve A Haber ekranlarından yayınlanacak maçlar şöyle:
- 24 Eylül Perşembe: Hollanda - Almanya | A Spor
- 24 Eylül Perşembe: Portekiz - Galler | A Haber
- 25 Eylül Cuma: Türkiye - Fransa | ATV
- 25 Eylül Cuma: İtalya - Belçika | A Haber
- 25 Eylül Cuma: İsveç - Romanya | A Spor
- 26 Eylül Cumartesi: Slovenya - İskoçya | A Spor
- 26 Eylül Cumartesi: Çekya - Hırvatistan | A Spor
- 26 Eylül Cumartesi: İngiltere - İspanya | A Haber
- 27 Eylül Pazar: Sırbistan - Hollanda | A Spor
- 27 Eylül Pazar: Almanya - Yunanistan | A Haber
- 27 Eylül Pazar: Norveç - Portekiz | A Spor
- 28 Eylül Pazartesi: Türkiye - İtalya | ATV
- 2 Ekim Cuma: Belçika - Türkiye | ATV
- 5 Ekim Pazartesi: İtalya - Türkiye | ATV