TFF 6. haftanın VAR kayıtlarını paylaştı: Penaltı vereceğim, kart yok!
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 6. haftasında VAR incelemesi yapılan pozisyonlara ilişkin hakem konuşmalarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan kayıtlarda Trabzonspor-Galatasaray maçında Lesley Ugochukwu’nun kırmızı kart gördüğü pozisyon ile Fenerbahçe-Eyüpspor ve Amedspor-Beşiktaş karşılaşmalarındaki penaltı kararlarına ilişkin VAR konuşmaları yer aldı.
Süper Lig'de 6. haftada oynanan maçlarda sahada inceleme yapılan pozisyonlardaki hakem konuşmaları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.
TFF tarafından yayınlanan kayıtlarda Trabzonspor - Galatasaray, Amedspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Eyüpspor maçlarının hakem konuşmaları da yer aldı.
GALATASARAY-TRABZONSPOR
Galatasaraylı futbolcu Lesley Ugochukwu'nun Trabzonspor maçında kırmızı kart gördüğü pozisyonun hakem konuşmaları şu şekilde…
VAR: "Batuhan, sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel ciddi faullü oyun için."
Batuhan Kolak: "Tamamdır geliyorum."
VAR: "Temas noktasını göreceksin. Sana şunu göstereceğim."
VAR: "Bacağın gelişini. Açıkça dize doğru."
Batuhan Kolak: "Tamam, teması gördüm."
Batuhan Kolak: "Numara 18. Tamam teşekkürler, kırmızı kart vereceğim."
FENERBAHÇE-EYÜPSPOR
İşte Fenerbahçe ile Eyüpspor arasındaki maçta sarı-lacivertli takım lehine verilen penaltı kararında yer alan hakem konuşmaları…
VAR: VAR konuşuyor. Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.
VAR: Hücumcu topla oynuyor. Savunmacı topuğuna basıyor.
Kadir Sağlam: Tamam gördüm.
VAR: Disiplin kararı, ne düşünüyorsun?
Kadir Sağlam: Penaltı vereceğim, kart yok.
AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ
Amedspor - Beşiktaş maçında siyah-beyazlılar lehine verilen penaltı kararındaki hakem konuşmaları ise bu şekilde…
VAR: Sahada inceleme öneriyorum elle oynama nedeniyle bir potansiyel penaltı için.
VAR: Kol vücutta. Burada kolun vücuda yapışık olduğunu görebilirsin. Ve sonra oyuncu vücudunu büyütüyor.
Ali Şansalan: Tamam, tamam.
VAR: Oyuncu kolunu dışarı çıkarıyor. Topa dokunmak için.
Ali Şansalan: Ekstra hareketi gördüm, penaltı vereceğim.
VAR: Evet, ekstra hareket var.