CANLI YAYIN
Geri

TFF 6. haftanın VAR kayıtlarını paylaştı: Penaltı vereceğim, kart yok!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 6. haftasında VAR incelemesi yapılan pozisyonlara ilişkin hakem konuşmalarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan kayıtlarda Trabzonspor-Galatasaray maçında Lesley Ugochukwu’nun kırmızı kart gördüğü pozisyon ile Fenerbahçe-Eyüpspor ve Amedspor-Beşiktaş karşılaşmalarındaki penaltı kararlarına ilişkin VAR konuşmaları yer aldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
TFF 6. haftanın VAR kayıtlarını paylaştı: Penaltı vereceğim, kart yok!

Süper Lig'de 6. haftada oynanan maçlarda sahada inceleme yapılan pozisyonlardaki hakem konuşmaları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

TFF tarafından yayınlanan kayıtlarda Trabzonspor - Galatasaray, Amedspor - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Eyüpspor maçlarının hakem konuşmaları da yer aldı.

TFF 6. haftanın VAR kayıtlarını paylaştı: Penaltı vereceğim, kart yok!-2

GALATASARAY-TRABZONSPOR

Galatasaraylı futbolcu Lesley Ugochukwu'nun Trabzonspor maçında kırmızı kart gördüğü pozisyonun hakem konuşmaları şu şekilde…

VAR: "Batuhan, sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel ciddi faullü oyun için."

Batuhan Kolak: "Tamamdır geliyorum."

VAR: "Temas noktasını göreceksin. Sana şunu göstereceğim."

VAR: "Bacağın gelişini. Açıkça dize doğru."

Batuhan Kolak: "Tamam, teması gördüm."

Batuhan Kolak: "Numara 18. Tamam teşekkürler, kırmızı kart vereceğim."

TFF 6. haftanın VAR kayıtlarını paylaştı: Penaltı vereceğim, kart yok!-3

FENERBAHÇE-EYÜPSPOR

İşte Fenerbahçe ile Eyüpspor arasındaki maçta sarı-lacivertli takım lehine verilen penaltı kararında yer alan hakem konuşmaları…

VAR: VAR konuşuyor. Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

VAR: Hücumcu topla oynuyor. Savunmacı topuğuna basıyor.

Kadir Sağlam: Tamam gördüm.

VAR: Disiplin kararı, ne düşünüyorsun?

Kadir Sağlam: Penaltı vereceğim, kart yok.

TFF 6. haftanın VAR kayıtlarını paylaştı: Penaltı vereceğim, kart yok!-4

AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ

Amedspor - Beşiktaş maçında siyah-beyazlılar lehine verilen penaltı kararındaki hakem konuşmaları ise bu şekilde…

VAR: Sahada inceleme öneriyorum elle oynama nedeniyle bir potansiyel penaltı için.

VAR: Kol vücutta. Burada kolun vücuda yapışık olduğunu görebilirsin. Ve sonra oyuncu vücudunu büyütüyor.

Ali Şansalan: Tamam, tamam.

VAR: Oyuncu kolunu dışarı çıkarıyor. Topa dokunmak için.

Ali Şansalan: Ekstra hareketi gördüm, penaltı vereceğim.

VAR: Evet, ekstra hareket var.

4-0'lık mağlubiyet sonrası Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması! 2 kere görüşmüşler
SONRAKİ HABER

Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Spor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler