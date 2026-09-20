Maç dönüşü takım otobüsünde fenalaşan genç futbolcu anjiyoya alındı: Sağlık durumu nasıl?
İstanbulsporlu genç futbolcu Elvin Mendy, maç sonrası takım otobüsüyle İstanbul’a dönerken rahatsızlandı. Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Mendy, Manisa Şehir Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı ve ardından anjiyoya alındı. Genç futbolcunun bilincinin açık olduğu ve sağlık durumunun takip edildiği bildirildi.
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İstanbulsporlu genç oyuncu Elvin Mendy Manisa'da anjiyoya alındı.
Karşılaşmada forma giyen ön libero Mendy, takım otobüsüyle İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıktan sonra Manisa'nın Kırkağaç ilçesi civarında rahatsızlandı.
Göğüs ağrısı şikayeti üzerine Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç futbolcu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Mendy, daha sonra anjiyoya alındı. Anjiyodan çıkan genç futbolcunun bilincinin açık olduğu öğrenildi. Mendy'nin sağlık durumunun takip edildiği bildirildi.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Spor