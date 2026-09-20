İlk yarıda iki takım da skor üretemedi ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.

HUIJSEN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Derbinin kırılma anlarından biri 52. dakikada yaşandı. Real Madrid'de Dean Huijsen kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Atletico Madrid, bu pozisyonun ardından kazandığı penaltıyı 53. dakikada Alejandro Grimaldo ile gole çevirdi.

ARDA GÜLER 54 DAKİKA SAHADA KALDI

Real Madrid'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 54. dakikada oyundan çıktı. Milli futbolcunun yerine Antonio Rüdiger dahil oldu.

Aynı dakikada Vinicius Junior kenara gelirken Yan Diomande oyuna girdi.