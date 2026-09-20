CANLI YAYIN
Geri

Madrid derbisinde 3 gol! Arda Güler'e 54 dakika yetmedi

Atletico Madrid, LaLiga'nın 7. haftasında sahasında Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. Riyadh Air Metropolitano'daki derbide Real Madrid, 52. dakikada Dean Huijsen'in kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Madrid derbisinde 3 gol! Arda Güler'e 54 dakika yetmedi

İlk yarıda iki takım da skor üretemedi ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.

HUIJSEN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Derbinin kırılma anlarından biri 52. dakikada yaşandı. Real Madrid'de Dean Huijsen kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Atletico Madrid, bu pozisyonun ardından kazandığı penaltıyı 53. dakikada Alejandro Grimaldo ile gole çevirdi.

ARDA GÜLER 54 DAKİKA SAHADA KALDI

Real Madrid'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 54. dakikada oyundan çıktı. Milli futbolcunun yerine Antonio Rüdiger dahil oldu.

Aynı dakikada Vinicius Junior kenara gelirken Yan Diomande oyuna girdi.

Atletico Madrid Real Madrid'i 2-1 yendiAtletico Madrid Real Madrid'i 2-1 yendi

RÜDIGER'DEN 89. DAKİKADA GOL

Real Madrid, 89. dakikada Antonio Rüdiger'in golüyle farkı bire indirdi.

Kalan sürede başka gol gelmedi ve Atletico Madrid derbiden 2-1 galip ayrıldı.

ATLETICO MADRID 16 PUANA ÇIKTI

Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid puanını 16'ya yükselterek 2. sıraya yerleşti.

15 puanda kalan Real Madrid ise 3. sıraya geriledi. Barcelona, 7 maç sonunda topladığı 21 puanla liderliğini sürdürdü.

Diyarbakır'da liderlik maçı! Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş CANLI
SONRAKİ HABER

Beşiktaş Amed deplasmanında
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler