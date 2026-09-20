Madrid derbisinde 3 gol! Arda Güler'e 54 dakika yetmedi
Atletico Madrid, LaLiga'nın 7. haftasında sahasında Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. Riyadh Air Metropolitano'daki derbide Real Madrid, 52. dakikada Dean Huijsen'in kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
İlk yarıda iki takım da skor üretemedi ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.
HUIJSEN KIRMIZI KART GÖRDÜ
Derbinin kırılma anlarından biri 52. dakikada yaşandı. Real Madrid'de Dean Huijsen kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Atletico Madrid, bu pozisyonun ardından kazandığı penaltıyı 53. dakikada Alejandro Grimaldo ile gole çevirdi.
ARDA GÜLER 54 DAKİKA SAHADA KALDI
Real Madrid'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 54. dakikada oyundan çıktı. Milli futbolcunun yerine Antonio Rüdiger dahil oldu.
Aynı dakikada Vinicius Junior kenara gelirken Yan Diomande oyuna girdi.
RÜDIGER'DEN 89. DAKİKADA GOL
Real Madrid, 89. dakikada Antonio Rüdiger'in golüyle farkı bire indirdi.
Kalan sürede başka gol gelmedi ve Atletico Madrid derbiden 2-1 galip ayrıldı.
ATLETICO MADRID 16 PUANA ÇIKTI
Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid puanını 16'ya yükselterek 2. sıraya yerleşti.
15 puanda kalan Real Madrid ise 3. sıraya geriledi. Barcelona, 7 maç sonunda topladığı 21 puanla liderliğini sürdürdü.