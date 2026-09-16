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Ziraat Türkiye Kupası: Sinopspor - Arit Kayadibi | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı devam ediyor. 1. tur maçlarının ikinci gününde Sinopspor ile Arit Kayadibi kozlarını paylaşıyor. A Spor'dan naklen yayınlanan mücadelede kazanan taraf adını bir üst tura yazdıracak. Sinopspor - Arit Kayadibi maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

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Ziraat Türkiye Kupası: Sinopspor - Arit Kayadibi | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Sinopspor ile Arit Kayadibi kozlarını paylaşıyor.

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İki takım da tur bileti almanın hesaplarını yapıyor. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada 90 dakika sonunda üstünlük sağlayan ekip bir üst tura yükselen taraf olacak.

Arit Kayadibi 27. saniyede golü buldu. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Arit Kayadibi 27. saniyede golü buldu. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

27. SANİYEDE GOL GELDİ

Maçın 27. saniyesinde Arit Kayadibi SK adına Mehmet Yeşilsu'nun attığı golle Sinopspor karşısında 1-0'lık üstünlük yakaladı.

Video Oynatma İkonu Sinopspor 0-1 Arit Kayadibi SK

SİNOPSPOR - ARİT KAYADİBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sinopspor ile Arit Kayadibi arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu mücadelesi 16 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te başladı. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

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