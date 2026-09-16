Ziraat Türkiye Kupası: Sinopspor - Arit Kayadibi | CANLI YAYIN
Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı devam ediyor. 1. tur maçlarının ikinci gününde Sinopspor ile Arit Kayadibi kozlarını paylaşıyor. A Spor'dan naklen yayınlanan mücadelede kazanan taraf adını bir üst tura yazdıracak. Sinopspor - Arit Kayadibi maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...
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Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Sinopspor ile Arit Kayadibi kozlarını paylaşıyor.
ASpor CANLI YAYIN
İki takım da tur bileti almanın hesaplarını yapıyor. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmada 90 dakika sonunda üstünlük sağlayan ekip bir üst tura yükselen taraf olacak.
27. SANİYEDE GOL GELDİ
Maçın 27. saniyesinde Arit Kayadibi SK adına Mehmet Yeşilsu'nun attığı golle Sinopspor karşısında 1-0'lık üstünlük yakaladı.Sinopspor 0-1 Arit Kayadibi SK
SİNOPSPOR - ARİT KAYADİBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sinopspor ile Arit Kayadibi arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu mücadelesi 16 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te başladı. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Spor