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Formula 1'de Türkiye geri dönüyor! İşte resmi tarihler

Formula 1'in 2027 sezonu takvimi resmen açıklandı. 24 yarıştan oluşacak sezonda Türkiye Grand Prix de takvimde yer alırken, İstanbul'daki yarış 1-3 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

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Formula 1'de Türkiye geri dönüyor! İşte resmi tarihler

Formula 1'de 2027 sezonunun yarış takvimi belli oldu.

FIA ve Formula 1 tarafından açıklanan programa göre yeni sezon 24 yarıştan oluşacak. Türkiye Grand Prix ise takvimin 17. sırasında yer alarak Formula 1'in Türkiye'ye dönüşünü resmileştirdi.

Formula 1'de Türkiye geri dönüyor! İşte resmi tarihler-2
1-3 EKİM'DE TÜRKİYE'DE

2027 Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sezonun 17. yarışı olarak planlanan organizasyon kapsamında Formula 1 araçları yeniden Türkiye'de piste çıkacak.

Türkiye, son olarak 2021 sezonunda Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmıştı. 2027 takviminin açıklanmasıyla birlikte İstanbul, altı sezonluk aranın ardından yeniden Formula 1 organizasyonunun duraklarından biri olacak.

Formula 1'de Türkiye geri dönüyor! İşte resmi tarihler-3
24 YARIŞLIK TAKVİM

2027 Formula 1 sezonu toplam 24 yarıştan oluşacak. Türkiye Grand Prix'nin takvimde 17. sırada bulunması nedeniyle İstanbul'daki yarış, sezonun son bölümünde gerçekleştirilecek. Yarış hafta sonu 1 Ekim'deki antrenmanlarla başlayacak, 2 Ekim'de sıralama turları yapılacak ve 3 Ekim'de Grand Prix gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin yeniden Formula 1 takvimine dahil edilmesiyle birlikte İstanbul Park, 2021'deki yarışın ardından Formula 1 araçlarını bir kez daha ağırlayacak. 2027 sezonunun Türkiye ayağı için belirlenen tarih ise 1-3 Ekim olarak kesinleşti.

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