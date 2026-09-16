Formula 1'de 2027 sezonunun yarış takvimi belli oldu. FIA ve Formula 1 tarafından açıklanan programa göre yeni sezon 24 yarıştan oluşacak. Türkiye Grand Prix ise takvimin 17. sırasında yer alarak Formula 1'in Türkiye'ye dönüşünü resmileştirdi.



1-3 EKİM'DE TÜRKİYE'DE 2027 Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sezonun 17. yarışı olarak planlanan organizasyon kapsamında Formula 1 araçları yeniden Türkiye'de piste çıkacak. Türkiye, son olarak 2021 sezonunda Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmıştı. 2027 takviminin açıklanmasıyla birlikte İstanbul, altı sezonluk aranın ardından yeniden Formula 1 organizasyonunun duraklarından biri olacak.