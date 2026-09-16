Formula 1'de Türkiye geri dönüyor! İşte resmi tarihler
Formula 1'in 2027 sezonu takvimi resmen açıklandı. 24 yarıştan oluşacak sezonda Türkiye Grand Prix de takvimde yer alırken, İstanbul'daki yarış 1-3 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.
Formula 1'de 2027 sezonunun yarış takvimi belli oldu.
FIA ve Formula 1 tarafından açıklanan programa göre yeni sezon 24 yarıştan oluşacak. Türkiye Grand Prix ise takvimin 17. sırasında yer alarak Formula 1'in Türkiye'ye dönüşünü resmileştirdi.
1-3 EKİM'DE TÜRKİYE'DE
2027 Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sezonun 17. yarışı olarak planlanan organizasyon kapsamında Formula 1 araçları yeniden Türkiye'de piste çıkacak.
Türkiye, son olarak 2021 sezonunda Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmıştı. 2027 takviminin açıklanmasıyla birlikte İstanbul, altı sezonluk aranın ardından yeniden Formula 1 organizasyonunun duraklarından biri olacak.
24 YARIŞLIK TAKVİM
2027 Formula 1 sezonu toplam 24 yarıştan oluşacak. Türkiye Grand Prix'nin takvimde 17. sırada bulunması nedeniyle İstanbul'daki yarış, sezonun son bölümünde gerçekleştirilecek. Yarış hafta sonu 1 Ekim'deki antrenmanlarla başlayacak, 2 Ekim'de sıralama turları yapılacak ve 3 Ekim'de Grand Prix gerçekleştirilecek.
Türkiye'nin yeniden Formula 1 takvimine dahil edilmesiyle birlikte İstanbul Park, 2021'deki yarışın ardından Formula 1 araçlarını bir kez daha ağırlayacak. 2027 sezonunun Türkiye ayağı için belirlenen tarih ise 1-3 Ekim olarak kesinleşti.