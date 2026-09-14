Ziraat Türkiye Kupası'nın 2025-2026 sezonu finalistlerinden biri Konyaspor oldu

17 EYLÜL PERŞEMBE

14.30 Amasyaspor FK-Çankırıgücü (12 Haziran)

19.00 Orduspor 1967-Torul Belediyespor (19 Eylül)

KURA TARİHİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda eşleşmeler, 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 15.00'te ile TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda belli olacak.



Kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek kurada, 1. Eleme Turu'nu geçecek 20 takım ile bu turdan itibaren dahil olacak 42 takımla birlikte toplam 62 takım yer alacak.

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