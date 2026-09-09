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Demirovic ilk yarıda coştu: Stuttgart Arena'da Boşnak forvet attı Stuttgart 3-1 kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşamasının ilk haftasında Stuttgart, sahasında Norveç temsilcisi Viking'i konuk etti. Stuttgart Arena'da oynanan karşılaşmayı Alman ekibi 3-1 kazanırken gecenin yıldızı Ermedin Demirovic oldu.

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Demirovic ilk yarıda coştu: Stuttgart Arena'da Boşnak forvet attı Stuttgart 3-1 kazandı

Stuttgart'a galibiyeti getiren 3 golün tamamını Ermedin Demirovic kaydetti. Boşnak forvet, 20, 26 ve 32. dakikalarda fileleri havalandırarak ilk yarıda hat-trick yaptı ve takımını önemli bir avantajın sahibi yaptı.

Viking'in karşılaşmadaki tek golü ise 22. dakikada Zlatko Tripic'ten geldi. İlk yarıyı 3-1 önde tamamlayan Stuttgart, ikinci yarıda skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Stuttgart Viking'i 3-1 yendiStuttgart Viking'i 3-1 yendi

STUTTGART 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla Stuttgart, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına galibiyetle başladı ve hanesine 3 puan yazdırdı. Viking ise Devler Ligi'nin ilk haftasını puansız tamamladı.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Bu sezon Galatasaray'ın da ilgilendiği Ermedin Demirovic, Viking karşısında attığı 3 golle dikkatleri üzerine çekti. Stuttgart'ın Boşnak golcüsü, aynı zamanda bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

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