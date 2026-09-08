Dusan Vlahovic ve Kerem Aktürkoğlu da listede! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin PFDK sevkleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından yapılan sevkleri açıkladı. Fenerbahçe, Başkan Aziz Yıldırım ve Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile Beşiktaş ve futbolcusu Dusan Vlahovic, çeşitli disiplin ihlalleri gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı. Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Beşiktaş'tan PFDK'ya sevk edilen isimler belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaş'ın da bu iki maddeye ek olarak futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle sevk edildiği belirtildi.
PFDK'ye sevk edilen isimler arasında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın futbolcularından Vaclav Cerny ve Emmanuel Agbadou da yer aldı.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Spor