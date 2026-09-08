Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı. Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Beşiktaş'tan PFDK'ya sevk edilen isimler belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaş'ın da bu iki maddeye ek olarak futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle sevk edildiği belirtildi.