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Dusan Vlahovic ve Kerem Aktürkoğlu da listede! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin PFDK sevkleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından yapılan sevkleri açıkladı. Fenerbahçe, Başkan Aziz Yıldırım ve Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile Beşiktaş ve futbolcusu Dusan Vlahovic, çeşitli disiplin ihlalleri gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

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Dusan Vlahovic ve Kerem Aktürkoğlu da listede! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin PFDK sevkleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı. Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Beşiktaş'tan PFDK'ya sevk edilen isimler belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaş'ın da bu iki maddeye ek olarak futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle sevk edildiği belirtildi.

Dusan Vlahovic ve Kerem Aktürkoğlu da listede! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin PFDK sevkleri açıklandı-2

Kulüp / Kişi
Müsabaka / Açıklama
Sevk Gerekçesi
Talimat / Durum
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü
05.09.2026 tarihli FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakası
"Çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları"
Futbol Disiplin Talimatı 53. ve 52. maddeler uyarınca PFDK'ya sevk
AZİZ YILDIRIM
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı
Müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlar
"Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar"
Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk
MUHAMMED KEREM AKTÜRKOĞLU
FENERBAHÇE A.Ş. futbolcusu
Müsabaka sonrası flaş röportajda yapmış olduğu açıklamalar
"Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar"
Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü
05.09.2026 tarihli FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakası
"Çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması"
Futbol Disiplin Talimatı'nın 53., 52. ve 49. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevk
DUSAN VLAHOVIC
BEŞİKTAŞ A.Ş. futbolcusu
Aynı müsabaka
"Hakaret"
Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk

PFDK'ye sevk edilen isimler arasında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın futbolcularından Vaclav Cerny ve Emmanuel Agbadou da yer aldı.

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