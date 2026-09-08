Milli futbolcu, geride kalan sezondaki performansıyla "En İyi Çıkış Yapan Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

Cezası nedeniyle Inter karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Arda Güler, maç öncesinde düzenlenen törende ödülünü aldı. Genç yıldızın ödülünü, Portekiz futbolunun ve Real Madrid'in unutulmaz isimlerinden Luis Figo takdim etti.

JUVENTUS GALİBİYETİNDE MVP SEÇİLMİŞTİ



Arda Güler geçen sezon Real Madrid formasıyla Devler Ligi'nde 14 maç oynadı. Bunların 13'ü ilk 11'de saha çıkan yıldız isim 2 gol attı (her ikisi de Bayern'e karşı çeyrek finalin ikinci maçında) ve 3 asist üretti. Arda ayrıca, grup aşamasında Juventus'a karşı alınan galibiyette MVP seçildi.

Öte yandan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon 15 golle gol kralı olan Kylian Mbappe'ye de ödülü takdim edildi.