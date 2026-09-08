Arda Güler "En İyi Çıkış Yapan Oyuncu" ödülünü Luis Figo’nun elinden aldı
Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile karşılaşacak Real Madrid'de milli yıldız Arda Güler'e büyük onur. Geride kalan sezondaki performansıyla "En İyi Çıkış Yapan Oyuncu" ödülüne layık görülen genç futbolcu, ödülünü Real Madrid efsanesi Luis Figo'nun elinden aldı.
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter randevusu öncesinde önemli bir ödüle layık görüldü.
Milli futbolcu, geride kalan sezondaki performansıyla "En İyi Çıkış Yapan Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.
ÖDÜLÜNÜ LUIS FIGO VERDİ
Cezası nedeniyle Inter karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Arda Güler, maç öncesinde düzenlenen törende ödülünü aldı. Genç yıldızın ödülünü, Portekiz futbolunun ve Real Madrid'in unutulmaz isimlerinden Luis Figo takdim etti.
JUVENTUS GALİBİYETİNDE MVP SEÇİLMİŞTİ
Arda Güler geçen sezon Real Madrid formasıyla Devler Ligi'nde 14 maç oynadı. Bunların 13'ü ilk 11'de saha çıkan yıldız isim 2 gol attı (her ikisi de Bayern'e karşı çeyrek finalin ikinci maçında) ve 3 asist üretti. Arda ayrıca, grup aşamasında Juventus'a karşı alınan galibiyette MVP seçildi.
Öte yandan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon 15 golle gol kralı olan Kylian Mbappe'ye de ödülü takdim edildi.