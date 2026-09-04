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Lyon maçının faturası Fenerbahçe'ye ağır oldu: Guendouzi 2 maç kaçıracak, Greenwood Roma'da oynayabilecek

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Olympique Lyon-Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin disiplin kararlarını açıkladı. Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood'a 30 bin euro para cezası ve ertelemeli 1 maç men cezası verildi. İngiliz futbolcu, sarı-lacivertlilerin AS Roma ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek. Matteo Guendouzi ise ikisi ertelemeli olmak üzere toplamda 4 maç cezaya çarptırıldı.

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Lyon maçının faturası Fenerbahçe'ye ağır oldu: Guendouzi 2 maç kaçıracak, Greenwood Roma'da oynayabilecek

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Mason Greenwood'a 30 bin euro para cezası verdi. İngiliz futbolcuya ayrıca ertelemeli 1 maç men cezası uygulandı. Bu karar doğrultusunda Greenwood'un AS Roma karşılaşmasında oynamasına engel bulunmuyor.

Mason Greenwood para cezası ve ertelemeli 1 maç ceza aldıMason Greenwood para cezası ve ertelemeli 1 maç ceza aldı

ROMA MAÇINDA SAHADA OLABİLECEK

Fenerbahçe'nin hücumdaki önemli isimlerinden Mason Greenwood, verilen cezanın ertelemeli olması nedeniyle AS Roma mücadelesinde takımındaki yerini alabilecek. Sarı-lacivertliler açısından böylece Roma karşılaşması öncesinde Greenwood konusunda bir eksik oluşmadı.

GUENDOUZI'YE 4 MAÇ CEZA

UEFA, Matteo Guendouzi hakkında da kararını açıkladı. Guendouzi'ye 50 bin euro para cezasının yanı sıra 4 maç men cezası verildi. Fransız futbolcu bu cezanın 2 maçlık bölümünü bu sezon çekecek. Kalan 2 maçlık ceza ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak.

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Lyon maçının faturası Fenerbahçe'ye ağır oldu: Guendouzi 2 maç kaçıracak, Greenwood Roma'da oynayabilecek-3 Lyon maçının faturası Fenerbahçe'ye ağır oldu: Guendouzi 2 maç kaçıracak, Greenwood Roma'da oynayabilecek-4 Lyon maçının faturası Fenerbahçe'ye ağır oldu: Guendouzi 2 maç kaçıracak, Greenwood Roma'da oynayabilecek-5
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