Lyon maçının faturası Fenerbahçe'ye ağır oldu: Guendouzi 2 maç kaçıracak, Greenwood Roma'da oynayabilecek
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Olympique Lyon-Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin disiplin kararlarını açıkladı. Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood'a 30 bin euro para cezası ve ertelemeli 1 maç men cezası verildi. İngiliz futbolcu, sarı-lacivertlilerin AS Roma ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek. Matteo Guendouzi ise ikisi ertelemeli olmak üzere toplamda 4 maç cezaya çarptırıldı.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Mason Greenwood'a 30 bin euro para cezası verdi. İngiliz futbolcuya ayrıca ertelemeli 1 maç men cezası uygulandı. Bu karar doğrultusunda Greenwood'un AS Roma karşılaşmasında oynamasına engel bulunmuyor.
ROMA MAÇINDA SAHADA OLABİLECEK
Fenerbahçe'nin hücumdaki önemli isimlerinden Mason Greenwood, verilen cezanın ertelemeli olması nedeniyle AS Roma mücadelesinde takımındaki yerini alabilecek. Sarı-lacivertliler açısından böylece Roma karşılaşması öncesinde Greenwood konusunda bir eksik oluşmadı.
GUENDOUZI'YE 4 MAÇ CEZA
UEFA, Matteo Guendouzi hakkında da kararını açıkladı. Guendouzi'ye 50 bin euro para cezasının yanı sıra 4 maç men cezası verildi. Fransız futbolcu bu cezanın 2 maçlık bölümünü bu sezon çekecek. Kalan 2 maçlık ceza ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak.