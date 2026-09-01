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Filenin Sultanları çeyrek final için sahada! Türkiye-Azerbaycan maçı canlı set sonuçları

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan son 16 turuyla devam ediyor. Filenin Sultanları, çeyrek final bileti için Azerbaycan karşısında sahada mücadele ediyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Türkiye-Azerbaycan karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

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Filenin Sultanları çeyrek final için sahada! Türkiye-Azerbaycan maçı canlı set sonuçları

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan son 16 turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final bileti için Azerbaycan ile karşı karşıya geliyor.

Filenin Sultanları çeyrek final için sahada! Türkiye-Azerbaycan maçı canlı set sonuçları-2

TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI CANLI SKOR

1. Set Sonucu: 25-14

2. Set Sonucu: 25-16

(3. set oynanıyor)

Skor bilgisi anlık olarak güncellenecektir.

Filenin Sultanları çeyrek final için sahada! Türkiye-Azerbaycan maçı canlı set sonuçları-3

TÜRKİYE - AZERBAYCAN VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Filenin Sultanları ile Azerbaycan arasındaki Türkiye - Azerbaycan voleybol maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşmaya İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapıyor.

Filenin Sultanları çeyrek final için sahada! Türkiye-Azerbaycan maçı canlı set sonuçları-4

FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL İÇİN SAHADA

Türkiye, Azerbaycan karşısında galip gelmesi halinde CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselecek.

Filenin Sultanları çeyrek final için sahada! Türkiye-Azerbaycan maçı canlı set sonuçları-5

TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybolseverlerin merakla beklediği Türkiye - Azerbaycan voleybol maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

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