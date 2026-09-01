Filenin Sultanları set vermeden kazandı: Türkiye-Azerbaycan maçı sonuçları
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı set vermeden 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Filenin Sultanları, çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak.
CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final bileti için Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.
TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI SET SKORLARI
Mücadeleye file önünde etkili başlayan Türkiye, baştan sona iyi performans sergilediği ilk seti 25-14 üstün bitirdi.
İkinci set çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Vargas'ın etkili servisleri ve bloklarla Azerbaycan karşısında tempolu oyununu sürdüren ay-yıldızlı takım, ikinci seti de 25-16 önde tamamladı.
SET VERMEDEN ÇEYREK FİNAL
Üçüncü sette skor 21-21'de eşitlenirken kritik anları iyi oynayan ay-yıldızlı takım, seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.Filenin Sultanları çeyrek finalde!
RAKİBİMİZ BELLİ OLDU
Azerbaycan'ı mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya ile eşleşti.
A Milli Takım, 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak.
Maçın ardından milli takım kariyerini sonlandıran Azerbaycanlı voleybolcu Polina Rahimova'ya çiçek verildi.
Bu arada teknik direktör Volkan Demirel, maçı ailesiyle tribünden izledi.