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Filenin Sultanları set vermeden kazandı: Türkiye-Azerbaycan maçı sonuçları

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı set vermeden 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Filenin Sultanları, çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak.

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Filenin Sultanları set vermeden kazandı: Türkiye-Azerbaycan maçı sonuçları

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final bileti için Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye ile Azerbaycan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye ile Azerbaycan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI SET SKORLARI

Mücadeleye file önünde etkili başlayan Türkiye, baştan sona iyi performans sergilediği ilk seti 25-14 üstün bitirdi.

İkinci set çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Vargas'ın etkili servisleri ve bloklarla Azerbaycan karşısında tempolu oyununu sürdüren ay-yıldızlı takım, ikinci seti de 25-16 önde tamamladı.

SET VERMEDEN ÇEYREK FİNAL

Üçüncü sette skor 21-21'de eşitlenirken kritik anları iyi oynayan ay-yıldızlı takım, seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.

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Filenin Sultanları set vermeden kazandı: Türkiye-Azerbaycan maçı sonuçları-3

RAKİBİMİZ BELLİ OLDU

Azerbaycan'ı mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya ile eşleşti.

A Milli Takım, 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları set vermeden kazandı: Türkiye-Azerbaycan maçı sonuçları-4

Maçın ardından milli takım kariyerini sonlandıran Azerbaycanlı voleybolcu Polina Rahimova'ya çiçek verildi.

Bu arada teknik direktör Volkan Demirel, maçı ailesiyle tribünden izledi.

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