Filenin Sultanları set vermeden kazandı: Türkiye-Azerbaycan maçı sonuçları

CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final bileti için Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.

Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçında Türkiye ile Azerbaycan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

TÜRKİYE - AZERBAYCAN MAÇI SET SKORLARI

Mücadeleye file önünde etkili başlayan Türkiye, baştan sona iyi performans sergilediği ilk seti 25-14 üstün bitirdi.

İkinci set çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Vargas'ın etkili servisleri ve bloklarla Azerbaycan karşısında tempolu oyununu sürdüren ay-yıldızlı takım, ikinci seti de 25-16 önde tamamladı.

SET VERMEDEN ÇEYREK FİNAL

Üçüncü sette skor 21-21'de eşitlenirken kritik anları iyi oynayan ay-yıldızlı takım, seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.

Filenin Sultanları çeyrek finalde!