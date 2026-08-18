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Galatasaray'da Aleksey Batrakov transferinde mutlu son! İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'nın 10 numarası Aleksey Batrakov'u bonuslar dahil yaklaşık 30 milyon euroya transfer ettiği iddia edildi. 21 yaşındaki futbolcunun bugün İstanbul'da olması bekleniyor.

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Galatasaray'da Aleksey Batrakov transferinde mutlu son! İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'nın 10 numarası Aleksey Batrakov'u transfer ettiği iddia edildi.

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TRANSFERDE MUTLU SON İDDİASI

21 yaşındaki oyuncunun transferi Rusya'da ambargo olması nedeniyle bir türlü bitirilemiyordu. Rus ekibi ve Galatasaray hukukçularının prosedürleri aşmak için uğraştığı bu transferin mutlu sonla neticelendiği bildirildi.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov transferinde mutlu son! İstanbul'a geliyor-1

BONUSLAR DAHİL YAKLAŞIK 30 MİLYON EURO

Sarı-Kırmızılı yönetimin bu transferi bonuslar dahil olmak üzere yaklaşık 30 milyon euroya bitirdiği öğrenildi.

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Bu gelişmenin ardından Aleksey Batrakov'un bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Bu arada Okan Buruk'un Batrakov ile görüntülü görüşme gerçekleştirdiği ve planlarından bahsettiği de gelen haberler arasında.

Galatasaray'da Aleksey Batrakov transferinde mutlu son! İstanbul'a geliyor-2

ERZURUM MAÇINA YETİŞECEK

Öte yandan Rus yıldız, cuma günü son maçına çıktı ve golünü atarak taraftara veda etti. Batrakov'un Erzurum maçının kadrosunda olması bekleniyor.

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Galatasaray'da Aleksey Batrakov transferinde mutlu son! İstanbul'a geliyor-4 Galatasaray'da Aleksey Batrakov transferinde mutlu son! İstanbul'a geliyor-5 Galatasaray'da Aleksey Batrakov transferinde mutlu son! İstanbul'a geliyor-6

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