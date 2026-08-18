Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'nın 10 numarası Aleksey Batrakov'u transfer ettiği iddia edildi.

Galatasaray yeni 10 numarasını buldu





TRANSFERDE MUTLU SON İDDİASI



21 yaşındaki oyuncunun transferi Rusya'da ambargo olması nedeniyle bir türlü bitirilemiyordu. Rus ekibi ve Galatasaray hukukçularının prosedürleri aşmak için uğraştığı bu transferin mutlu sonla neticelendiği bildirildi.

BONUSLAR DAHİL YAKLAŞIK 30 MİLYON EURO



Sarı-Kırmızılı yönetimin bu transferi bonuslar dahil olmak üzere yaklaşık 30 milyon euroya bitirdiği öğrenildi.



BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR



Bu gelişmenin ardından Aleksey Batrakov'un bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Bu arada Okan Buruk'un Batrakov ile görüntülü görüşme gerçekleştirdiği ve planlarından bahsettiği de gelen haberler arasında.





ERZURUM MAÇINA YETİŞECEK



Öte yandan Rus yıldız, cuma günü son maçına çıktı ve golünü atarak taraftara veda etti. Batrakov'un Erzurum maçının kadrosunda olması bekleniyor.

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