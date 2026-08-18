Emeklilikte 2026 mı 2027 mi avantajlı? İşte maaş hesabındaki kritik fark

Çalışanların en çok merak ettiği konulardan birini, emeklilik döneminde alacağı aylık oluşturuyor. Emekli aylığının tutarında prime esas kazanç ve prim gün sayısının yanı sıra başvuru tarihi de etkili oluyor.

Bu tarih özellikle, içinde bulunulan yılın güncelleme katsayısı (enflasyon + büyümenin yüzde 30'u) ile emekli aylıklarına yapılan zamlar arasındaki farkın yüksek olduğu yıllarda önem kazanıyor.